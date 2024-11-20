Хорватия U21

19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Хорватии и Грузии.

Встреча завершилась с счётом 3:2 в пользу Хорватии в основное и дополнительное время. В первом матче Грузия выиграла 1:0.

Грузия U-21 завоевала путёвку на Евро-2025 U-21 благодаря победе в серии пенальти 7:6, что стало историческим достижением для команды.

Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября

Хорватия U-21 – Грузия U-21 – 3:2 (пен. 6:7)

Голы: Бельо, 11, 63 (пен.), Шотичек, 90+2 – Гагнидзе, 28, Ломинадзе, 78

Видеообзор матча: