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Евро U21
Хорватия U21
19.11.2024 20:00 – FT 3 : 2
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Грузия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 ноября 2024, 16:05 |
292
0

Хорватия U21 – Грузия U21 – 3:2 (пен. 6:7) Впервые в истории! Видео голов

Смотрите видеообзор матча плей-офф квалификации Евро-2025 U-21

20 ноября 2024, 16:05 |
292
0
Хорватия U21 – Грузия U21 – 3:2 (пен. 6:7) Впервые в истории! Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Хорватии и Грузии.

Встреча завершилась с счётом 3:2 в пользу Хорватии в основное и дополнительное время. В первом матче Грузия выиграла 1:0.

Грузия U-21 завоевала путёвку на Евро-2025 U-21 благодаря победе в серии пенальти 7:6, что стало историческим достижением для команды.

Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября

Хорватия U-21 – Грузия U-21 – 3:2 (пен. 6:7)

Голы: Бельо, 11, 63 (пен.), Шотичек, 90+2 – Гагнидзе, 28, Ломинадзе, 78

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Marin Soticek (Хорватия U21).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Nodari Lominadze (Грузия U21).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Дион Белё (Хорватия U21).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Гагнидзе (Грузия U21).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Хорватия U21).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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