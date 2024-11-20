Полузащитник Руха помог Гваделупе переиграть Каймановы Острова

29-летний полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен помог национальной сборной Гваделупы в ответном матче Лиги Наций КОНКАКАФ.

Его команда дома одолела сборную Каймановых Островов со счетом 1:0. Общий счет по итогам двух матчей - 7:0.

Фредди Плюман вышел в стартовом составе и провел весь матч, помогая своей сборной одержать важную победу. Эта победа позволяет Гваделупе сохранять шансы на участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Фредди Плюман стал игроком львовского «Руха» в 2022 году. До этого выступал за ряд французских клубов, а также находился в структуре лондонского «Фулхэма».

Лига наций КОНКАКАФ. Play-in. 20 ноября

Гваделупа – Каймановы острова – 1:0 (7:0)

Гол: Тилле, 88.