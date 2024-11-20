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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 16:02 |
279
0

Полузащитник Руха помог Гваделупе переиграть Каймановы Острова

Фредди Плюмен провел 90 минут в матче Лиги наций КОНКАКАФ

20 ноября 2024, 16:02 |
279
0
Полузащитник Руха помог Гваделупе переиграть Каймановы Острова
ФК Рух. Фредди Плюмен

29-летний полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен помог национальной сборной Гваделупы в ответном матче Лиги Наций КОНКАКАФ.

Его команда дома одолела сборную Каймановых Островов со счетом 1:0. Общий счет по итогам двух матчей - 7:0.

Фредди Плюман вышел в стартовом составе и провел весь матч, помогая своей сборной одержать важную победу. Эта победа позволяет Гваделупе сохранять шансы на участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Фредди Плюман стал игроком львовского «Руха» в 2022 году. До этого выступал за ряд французских клубов, а также находился в структуре лондонского «Фулхэма».

Лига наций КОНКАКАФ. Play-in. 20 ноября

Гваделупа – Каймановы острова – 1:0 (7:0)

Гол: Тилле, 88.

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Рух Львов сборная Гваделупы по футболу Фредди Плюмен
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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