Полузащитник Руха помог Гваделупе переиграть Каймановы Острова
Фредди Плюмен провел 90 минут в матче Лиги наций КОНКАКАФ
29-летний полузащитник львовского «Руха» Фредди Плюмен помог национальной сборной Гваделупы в ответном матче Лиги Наций КОНКАКАФ.
Его команда дома одолела сборную Каймановых Островов со счетом 1:0. Общий счет по итогам двух матчей - 7:0.
Фредди Плюман вышел в стартовом составе и провел весь матч, помогая своей сборной одержать важную победу. Эта победа позволяет Гваделупе сохранять шансы на участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ.
Фредди Плюман стал игроком львовского «Руха» в 2022 году. До этого выступал за ряд французских клубов, а также находился в структуре лондонского «Фулхэма».
Лига наций КОНКАКАФ. Play-in. 20 ноября
Гваделупа – Каймановы острова – 1:0 (7:0)
Гол: Тилле, 88.
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