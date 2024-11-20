Клопп был инициатором. Трансферный провал МЮ мог оказаться в Ливерпуле
Клопп хотел подписать бразильца Антони
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп размышлял над подписанием бразильца Антони в 2022 году, когда тот феерил в «Аяксе». Об этом пишет Mirror.
По информации издания, Клопп в 2022 году считал Антони идеальной заменой Мохаммеду Салаху, у которого заканчивался контракт.
Сообщается, что немец обсуждал переход бразильского вингера накануне летнего трансферного окна 2022 года, но идея Юргена была отклонена, и руководитель Майк Гордон убедил Салаха подписать новый контракт.
Антони в итоге стал игроком «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» бразильца летом 2022 года за 95 миллионов евро.
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