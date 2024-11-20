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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Больше всего рад за Зинченко и Яремчука»
Лига наций
20 ноября 2024, 14:48 |
614
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Больше всего рад за Зинченко и Яремчука»

Игроки были лидерами сборной в матче с албанцами

20 ноября 2024, 14:48 |
614
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Больше всего рад за Зинченко и Яремчука»
УПЛ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был лучше на поле во вчерашнем поединке Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины:

«В Тиране украинская сборная в решающий момент сумела сплотиться и продемонстрировать, что умеет играть в футбол. Ведь хозяева за исключением игрового эпизода, который привел к пенальти, практически ничего не создали у ворот гостей. Победа подопечных Сергея Реброва была заслуженной.

Очень рад за Александра Зинченко и Романа Яремчука, которые вовремя вернулись в стартовый состав. Они не только в дебюте отметились забитыми голами, но были лидерами, вели за собой.

Конечно, радует, что украинская сборная остается в игре и претендует на повышение в классе. Хотя тренерскому штабу есть над чем работать, прежде всего, над совершенствованием командных действий. Потому что перепады в игре буквально в каждом из проведенных в Лиге наций матчей, не могут не беспокоить. Тем более, что следующие соперники будут сильнее».

Ранее вратарь национальной сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу над Албанией в матче 6-го тура Лиги наций.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина Александр Зинченко Роман Яремчук Мирон Маркевич инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Збірна після провального старту в Лізі Націй - стало значно краще грати командно. 
Більше відповідальності, більше самовідданості, більше працездатності, більше командної взаємодії, менше понтів, балачок та егоїзму.
Гравці прогресують - і це радує. Стали значно менше імітувати ... і значно більше викладатися як професіонали.
Реброву потрібно вдосконалювати командну гру, тактику, комбінації.
Гравцям потрібно вдосконалювати індивідуальну техніку, футбольний інтелект, напрацьовувати удари та комбінації (якість, автоматизм, ефективність, своєчасність).
Плюс, імхо, майже всій команді потрібно піднімати фізичну витривалість, швидкість, силу.  
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Nick.Grabowski
"Знаєте, я дивлюся ви тут сидите всі засмучені, і на мене смуток навіваєте. 
Ми ж виграли....!  
Не розумію, чому ви сидите і думаєте, що ми приречені? Та ми будемо битися до кінця! .... Повинні бути емоції, а то і я зараз засну разом з вами. Потрібно підтримати команду. Гравці билися, старалися. Ми грали з далеко непростою командою" 
Шедевр від Маркевича.
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