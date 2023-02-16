Обидчик Челси претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Карим Адейеми может завоевать приз
УЕФА определила четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
На приз претендуют хавбек «Бенфики» Фредрик Эурснес (помог команде обыграть «Брюгге» 2:0), Кингсли Коман, который принес «Баварии» победу 1:0 над «ПСЖ», форвард «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми, который забил единственный гол в матче с «Челси», и Рафаэл Леау, который помог «Милану» обыграть «Тоттенхэм» 1:0.
Обладатель приза будет определен путем голосования болельщиков.
🔝 Who stood out most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2023
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