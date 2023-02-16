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Лига чемпионов
16 февраля 2023, 16:24 |
131
0

Обидчик Челси претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Карим Адейеми может завоевать приз

16 февраля 2023, 16:24 |
131
0
Обидчик Челси претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

УЕФА определила четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

На приз претендуют хавбек «Бенфики» Фредрик Эурснес (помог команде обыграть «Брюгге» 2:0), Кингсли Коман, который принес «Баварии» победу 1:0 над «ПСЖ», форвард «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми, который забил единственный гол в матче с «Челси», и Рафаэл Леау, который помог «Милану» обыграть «Тоттенхэм» 1:0.

Обладатель приза будет определен путем голосования болельщиков.

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Лига чемпионов Карим Адейеми Рафаэл Леау Кингсли Коман
Источник УЕФА
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