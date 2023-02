Большое дерби. Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Ливерпуля

13 февраля на «Энфилде» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник« Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе ирисок.

Стали известны стартовые составы команд

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон, Байчетич, Хендерсон, Фабиньо, Гакпо, Нуньес, Салах.

Эвертон: Пикфорд, Коулман, Тарковски, Коуди, Миколенко, Макнил, Дукуре, Гуйе, Онана, Ивоби, Симмс.

🔴 #LIVEVE TEAM NEWS 🔵 Our line-up to face Everton tonight:

TONIGHT'S TOFFEES! 👊🔵



🔃 One change from the Arsenal win, as Simms replaces Calvert-Lewin up top#LIVEVE pic.twitter.com/aLSSARJlFX