ВИДЕО. Кудус принес победу. Аякс пробился в 1/4 финала Кубка Нидерландов

9 февраля состоялись два заключительных матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

«Аякс» победил «Твенте» в гостях благодаря голу Мохаммеда Кудуса на 70-й минуте.

Клуб АДО Ден Хаг также вышел в четвертьфинал национального кубка, победив «Гоу Эхед Иглз» (1:0). И в этом матче решающей мяч был проведен на 70-й минуте.

Участники 1/4 финала: Аякс, ПСВ, Фейеноорд, Утрехт, Херенвен, АДО Ден Хаг (D2), Де Графсхап (D2), Спакенбург (D3).

Кубок Нидерландов

1/8 финала, 8 февраля

АДО Ден Хаг – Гоу Эхед Иглз – 1:0

Гол: Звартс, 70

Твенте – Аякс – 0:1

Гол: Кудус, 70

