ВИДЕО. Кудус принес победу. Аякс пробился в 1/4 финала Кубка Нидерландов
9 февраля состоялись два заключительных матча 1/8 финала
9 февраля состоялись два заключительных матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.
«Аякс» победил «Твенте» в гостях благодаря голу Мохаммеда Кудуса на 70-й минуте.
Клуб АДО Ден Хаг также вышел в четвертьфинал национального кубка, победив «Гоу Эхед Иглз» (1:0). И в этом матче решающей мяч был проведен на 70-й минуте.
Участники 1/4 финала: Аякс, ПСВ, Фейеноорд, Утрехт, Херенвен, АДО Ден Хаг (D2), Де Графсхап (D2), Спакенбург (D3).
Кубок Нидерландов
1/8 финала, 8 февраля
АДО Ден Хаг – Гоу Эхед Иглз – 1:0
Гол: Звартс, 70
Твенте – Аякс – 0:1
Гол: Кудус, 70
Through to the last 8! 🏆 pic.twitter.com/AnBz3CLHDU— AFC Ajax (@AFCAjax) February 9, 2023
События матча
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