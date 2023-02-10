Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кудус принес победу. Аякс пробился в 1/4 финала Кубка Нидерландов
Кубок Нидерландов
Твенте
09.02.2023, FT 0 : 1
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
10 февраля 2023, 02:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 03:05
28
0

ВИДЕО. Кудус принес победу. Аякс пробился в 1/4 финала Кубка Нидерландов

9 февраля состоялись два заключительных матча 1/8 финала

10 февраля 2023, 02:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 03:05
28
0
ВИДЕО. Кудус принес победу. Аякс пробился в 1/4 финала Кубка Нидерландов
ФК Аякс

9 февраля состоялись два заключительных матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

«Аякс» победил «Твенте» в гостях благодаря голу Мохаммеда Кудуса на 70-й минуте.

Клуб АДО Ден Хаг также вышел в четвертьфинал национального кубка, победив «Гоу Эхед Иглз» (1:0). И в этом матче решающей мяч был проведен на 70-й минуте.

Участники 1/4 финала: Аякс, ПСВ, Фейеноорд, Утрехт, Херенвен, АДО Ден Хаг (D2), Де Графсхап (D2), Спакенбург (D3).

Кубок Нидерландов

1/8 финала, 8 февраля

АДО Ден Хаг – Гоу Эхед Иглз – 1:0

Гол: Звартс, 70

Твенте – Аякс – 0:1

Гол: Кудус, 70

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
По теме:
Брага по пенальти выбила Бенфику в четвертьфинале Кубка Португалии
Понадобились пенальти. Определен последний четвертьфиналист Кубка Франции
Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4. Покер Криштиану Роналду. Видео голов и обзор
Твенте Аякс Кубок Нидерландов по футболу Мохаммед Кудус АДО Ден Хаг Гоу Эхед Иглс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Футбол | 09 февраля 2023, 19:23 2
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца

Кирилл Ковальчук видит потенциал в Максиме Брагару

«У Лунина есть жена?». Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Футбол | 09 февраля 2023, 16:45 2
«У Лунина есть жена?». Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?». Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ

Мадридский клуб уверенно вышел в финал турнира

ВИДЕО. Цифра дня от КриРо и «Siu» на весь стадион. Роналду оформил дубль
Футбол | 09.02.2023, 20:30
ВИДЕО. Цифра дня от КриРо и «Siu» на весь стадион. Роналду оформил дубль
ВИДЕО. Цифра дня от КриРо и «Siu» на весь стадион. Роналду оформил дубль
Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?
Футбол | 09.02.2023, 23:59
Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?
Месси может не сыграть в суперматче ЛЧ против Баварии. Что случилось?
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
Футбол | 09.02.2023, 11:11
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби
ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби
08.02.2023, 21:25 10
Теннис
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
08.02.2023, 17:58 10
Биатлон
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
08.02.2023, 23:01 9
Футбол
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
08.02.2023, 19:22 1
Бокс
Сборная США по боксу отказалась от участия на ЧМ из-за допуска рф
Сборная США по боксу отказалась от участия на ЧМ из-за допуска рф
09.02.2023, 02:02 2
Бокс
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
08.02.2023, 23:39 10
Футбол
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
09.02.2023, 00:55 2
Футбол
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
08.02.2023, 14:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности