Фейенорд совершил суперкамбэк, отыграв 2 мяча с 90-й. И победил по пенальти
8 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Нидерландов
8 февраля состоялись три матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.
«Фейенорд» совершил суперкамбэк, отыграв 2 мяча при счете 0:2 с 90-й минуты (2:2).
А затем, после бешеного овертайма с четырьмя голами, финалист Лиги конференций победил по пенальти (4:4, пен. 5:3).
Нидерландский топ-клуб ПСВ также вышел в четвертьфинал национального кубка.
Кубок Нидерландов
1/8 финала, 8 февраля
Спакенбург – Катвейк – 1:1 (пен. 4:1)
Голы: ван дер Линден, 36 – ван Мил, 60.
ПСВ – Эммен – 3:1
Голы: Брентвейт, 7, 14, Люк де Йонг, 76 – Димерс, 48.
Фейенорд – НЕК Неймеген – 4:4 (пен. 5:3)
Голы: Кокджу, 90, Игор Пайшао, 90+2, Хименес, 98, Дилросун, 116 – Вердонк, 33, Маркеш, 45, Брейн, 96, 118.
Cup football. 😳#feynec • #TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/MNdoaYTxGJ— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 8, 2023
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