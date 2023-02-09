Фейенорд совершил суперкамбэк, отыграв 2 мяча с 90-й. И победил по пенальти

8 февраля состоялись три матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

«Фейенорд» совершил суперкамбэк, отыграв 2 мяча при счете 0:2 с 90-й минуты (2:2).

А затем, после бешеного овертайма с четырьмя голами, финалист Лиги конференций победил по пенальти (4:4, пен. 5:3).

Нидерландский топ-клуб ПСВ также вышел в четвертьфинал национального кубка.

Кубок Нидерландов

1/8 финала, 8 февраля

Спакенбург – Катвейк – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: ван дер Линден, 36 – ван Мил, 60.

ПСВ – Эммен – 3:1

Голы: Брентвейт, 7, 14, Люк де Йонг, 76 – Димерс, 48.

Фейенорд – НЕК Неймеген – 4:4 (пен. 5:3)

Голы: Кокджу, 90, Игор Пайшао, 90+2, Хименес, 98, Дилросун, 116 – Вердонк, 33, Маркеш, 45, Брейн, 96, 118.