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Кубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
08.02.2023, FT 3 : 1
Эммен
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Нидерланды
09 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:47
233
0

Фейенорд совершил суперкамбэк, отыграв 2 мяча с 90-й. И победил по пенальти

8 февраля состоялись матчи 1/8 финала Кубка Нидерландов

09 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:47
233
0
Фейенорд совершил суперкамбэк, отыграв 2 мяча с 90-й. И победил по пенальти
ФК Фейеноорд

8 февраля состоялись три матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

«Фейенорд» совершил суперкамбэк, отыграв 2 мяча при счете 0:2 с 90-й минуты (2:2).

А затем, после бешеного овертайма с четырьмя голами, финалист Лиги конференций победил по пенальти (4:4, пен. 5:3).

Нидерландский топ-клуб ПСВ также вышел в четвертьфинал национального кубка.

Кубок Нидерландов

1/8 финала, 8 февраля

Спакенбург – Катвейк – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: ван дер Линден, 36 – ван Мил, 60.

ПСВ – Эммен – 3:1

Голы: Брентвейт, 7, 14, Люк де Йонг, 76 – Димерс, 48.

Фейенорд – НЕК Неймеген – 4:4 (пен. 5:3)

Голы: Кокджу, 90, Игор Пайшао, 90+2, Хименес, 98, Дилросун, 116 – Вердонк, 33, Маркеш, 45, Брейн, 96, 118.

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Кубок Нидерландов по футболу ПСВ Эммен Спакенбург Катвейк Фейеноорд НЕК Неймеген видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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