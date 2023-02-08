Кубок Нидерландов. АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту
7 февраля состоялись три матча 1/8 финала национального куба
7 февраля состоялись три матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.
АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту (1:2).
У Херенвена в матче против НАК Бреда (2:1) дубль оформил Сидней ван Хойдонк, сын знаменитого в прошлом игрока Пьера ван Хойдонка.
Кубок Нидерландов
1/8 финала, 7 февраля
АЗ Алкмаар – Утрехт – 1:2 (д.в.)
Голы: Карлссон, 86 – Виргевер, 58, Маеда, 93
НАК Бреда – Херенвен – 1:2
Голы: Буре, 16 – Ван Хойдонк, 45+1, 53
Де Графсхап – Де Трефферс – 3:0
Голы: Онал, 49, Корте, 57, Бенсхоп, 77.
🏆 𝗧𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝘀! 📖#fcutrecht #vanuithethart #azutr pic.twitter.com/pABhu79g0D— FC Utrecht (@fcutrecht) February 7, 2023
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