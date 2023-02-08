Кубок Нидерландов. АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту

7 февраля состоялись три матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту (1:2).

У Херенвена в матче против НАК Бреда (2:1) дубль оформил Сидней ван Хойдонк, сын знаменитого в прошлом игрока Пьера ван Хойдонка.

Кубок Нидерландов

1/8 финала, 7 февраля

АЗ Алкмаар – Утрехт – 1:2 (д.в.)

Голы: Карлссон, 86 – Виргевер, 58, Маеда, 93

НАК Бреда – Херенвен – 1:2

Голы: Буре, 16 – Ван Хойдонк, 45+1, 53

Де Графсхап – Де Трефферс – 3:0

Голы: Онал, 49, Корте, 57, Бенсхоп, 77.