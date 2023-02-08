Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Нидерландов. АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту
Нидерланды
08 февраля 2023, 04:57 | Обновлено 08 февраля 2023, 05:38
17
0

Кубок Нидерландов. АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту

7 февраля состоялись три матча 1/8 финала национального куба

08 февраля 2023, 04:57 | Обновлено 08 февраля 2023, 05:38
17
0
Кубок Нидерландов. АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту
ФК Утрехт

7 февраля состоялись три матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

АЗ Алкмар выбыл из турнира, уступив в овертайме Утрехту (1:2).

У Херенвена в матче против НАК Бреда (2:1) дубль оформил Сидней ван Хойдонк, сын знаменитого в прошлом игрока Пьера ван Хойдонка.

Кубок Нидерландов

1/8 финала, 7 февраля

АЗ Алкмаар – Утрехт – 1:2 (д.в.)

Голы: Карлссон, 86 – Виргевер, 58, Маеда, 93

НАК Бреда – Херенвен – 1:2

Голы: Буре, 16 – Ван Хойдонк, 45+1, 53

Де Графсхап – Де Трефферс – 3:0

Голы: Онал, 49, Корте, 57, Бенсхоп, 77.

По теме:
Твенте – Аякс. Прогноз и анонс на матч Кубка Нидерландов
Фламенго – Аль-Хиляль – 2:3. Сенсация в полуфинале ЧМ. Видео голов и обзор
Салернитана – Ювентус – 0:3. Дубль Костича. Видео голов и обзор матча
Кубок Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Утрехт Де Графсхап Де Трефферс НАК Бреда Херенвен видео голов и обзор Сидней ван Хойдонк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Футбол | 07 февраля 2023, 19:11 1
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины

Ушел из жизни Александр Радченко

Ювентус разгромил Салернитану, пытаясь нивелировать штраф в 15 очков
Футбол | 07 февраля 2023, 23:59 1
Ювентус разгромил Салернитану, пытаясь нивелировать штраф в 15 очков
Ювентус разгромил Салернитану, пытаясь нивелировать штраф в 15 очков

Счет открыл Душан Влахович с пенальти, а затем Филип Костич оформил дубль

Тренер Руха U-19: «С Интером надо сыграть максимально рационально»
Футбол | 08.02.2023, 03:55
Тренер Руха U-19: «С Интером надо сыграть максимально рационально»
Тренер Руха U-19: «С Интером надо сыграть максимально рационально»
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Футбол | 07.02.2023, 09:47
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Футбол | 07.02.2023, 14:04
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 29
Футбол
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
07.02.2023, 15:29 6
Футбол
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
06.02.2023, 11:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 2
Бокс
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
06.02.2023, 06:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности