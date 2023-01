ФОТО. Сербия – друг рф. Фанат Джоковича натянул на себя символ рашистов

В среду, 25 января, состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым. Игра завершилась разгромной победой серба в трех сетах.

Во время поединка экс-лидера мирового рейтинга АТР активно поддерживали фанаты из Сербии. Как известно, Сербия «славится» своей дружбой с россией. Поэтому болельщик не посчитал странным натянуть на себя футболку с рашисткой символикой – «Z».

Интересно, что футболки с буквой «Z» – в списке запрещенных предметов на турнире. Но, видимо, что фанатам, что организаторам как-то все равно.

👀 And just like that … we believe this is the 1st display of the Z symbol of Russia’s war on Ukraine at the international tennis tournament.



🤔 Looks like he was hiding it under the white t-shirt huh? pic.twitter.com/iG6Z0wtdkq