ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Металлиста продолжит карьеру в Кыргызстане

25-летний украинский голкипер Орест Костик покинул казахстанскую «Жетису» и присоединился к клубу «Мурас Юнайтед» с чемпионата Кыргызстана.

По данным известного портала Transfermarkt, соглашение между игроком и новым коллективом рассчитано до конца текущего года.

Любопытно, что голкипер уже сыграл в первом официальном матче за команду, где украинцу удалось уберечь ворота сухими.

В составе «Жетиса» Орест провел чуть меньше года, перейдя в команду весной 2024 года. На счету вратаря три поединка в футболке клуба из Казахстана.

К слову Костик является воспитанником львовских «Карпат», однако за главную команду вратарь никогда не играл. На профессиональном уровне в Украине Орест находился в следующих клубах: «Нива» Тернополь, «Львов», «Металлист».