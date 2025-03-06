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06 марта 2025, 04:58 | Обновлено 06 марта 2025, 05:08
123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Металлиста продолжит карьеру в Кыргызстане

Орест Костик будет выступать за клуб «Мурас Юнайтед»

06 марта 2025, 04:58 | Обновлено 06 марта 2025, 05:08
123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Металлиста продолжит карьеру в Кыргызстане
ФК Металлист. Орест Костик

25-летний украинский голкипер Орест Костик покинул казахстанскую «Жетису» и присоединился к клубу «Мурас Юнайтед» с чемпионата Кыргызстана.

По данным известного портала Transfermarkt, соглашение между игроком и новым коллективом рассчитано до конца текущего года.

Любопытно, что голкипер уже сыграл в первом официальном матче за команду, где украинцу удалось уберечь ворота сухими.

В составе «Жетиса» Орест провел чуть меньше года, перейдя в команду весной 2024 года. На счету вратаря три поединка в футболке клуба из Казахстана.

К слову Костик является воспитанником львовских «Карпат», однако за главную команду вратарь никогда не играл. На профессиональном уровне в Украине Орест находился в следующих клубах: «Нива» Тернополь, «Львов», «Металлист».

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Орест Костик чемпионат Кыргызстана по футболу трансферы Мурас Юнайтед Жетысу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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