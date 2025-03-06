Ливерпуль одолел ПСЖ, Бавария уничтожила Байер, Шевчук стал частью Полесья

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 марта.

1. Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля

5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов

2A. Нелогичная победа. Ливерпуль в концовке матча сумел переиграть ПСЖ

Лучше смотрелась парижская команда, но Алиссон выдал отличную игру, а Эллиотт удачно вышел на замену

2B. Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ

Анатолий и орлы потерпели поражение в первом поединке 1/8 финала со счетом 0:1

2C. Мюнхенский разгром в ЛЧ. Бавария впервые за три года обыграла Байер

Мюнхенцы одержали победу со счетом 3:0

3A. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Задача Зари – всегда попадать в еврокубки»

Эксклюзивное интервью нападающего луганской Зари для Sport.ua

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера

Вячеслав Шевчук получил новый вызов в карьере

3C. Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги

Африканец будет выступать за ЛНЗ

4. ФОТО. Как это было: на Индиан-Уэллс в миксте разыграны трофей и $200 тысяч

Выставочный турнир среди смешанных пар выиграл тандем Елена Рыбакина / Тейлор Фритц

5A. У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира

Кейшон Дэвис хотел бы подраться с украинцем

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Баколе второй раз подряд проведет бой в Саудовской Аравии

Представитель ДР Конго встретится на ринге с Эфе Аджагбой

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх и Дэйна Уайт создали новую организацию в боксе

Функционер из Саудовской Аравии продолжает удивлять

6. Бомбардиры регулярного чемпионата Украины по хоккею. Топ-10

Виктор Захаров возглавил список бомбардиров впервые в карьере

7. Кубок Украины 2024/25. Состоялась жеребьевка Финала восьми

Команды узнали своих соперников и сетки

8A. Виталий МАНДЗЫН: «В Украине снег можно увидеть в пик зимы. Нет условий»

Эксклюзивное интервью украинского биатлониста для Sport.ua

8B. ЮЧМ-2025. За медаль не зацепились. Украина – 4-я в эстафете среди юниорок

Команда дважды отправлялась на штрафной круг

9. Король Леброн! Джеймс стал первым игроком, кто достиг 50 тысяч очков в НБА

Звездный баскетболист снова показал великолепную игру за «Лейкерс»

10A. Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину

Несмотря на хищные намерения руководства США, The Great One не скрывает симпатий к Трампу

10B. Джоэл Эмбиид и Филадельфия: главное разочарование текущего сезона НБА

Оцениваем ситуацию с лидером «Сикcерс» и ее последствия

10C. Расклад сил в Формуле-1 после тестов: анализ всех команд

Чего ждать в Мельбурне? Какие команды сделали шаг вперед, а какие провалились

10D. Виннипег лидирует в НХЛ. Джетс – неожиданная надежда Канады на Кубок Стэнли

Канадские клубы не могут выиграть трофей уже больше 30 лет

10E. Роналду собирается купить Валенсию. Откуда эти слухи и правдивы ли они?

Пока точно ясно одно: полностью уходить из футбола Криштиану не планирует