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  4. Гарри Кэйн – о победе над Байером: «Половина работы сделана»
Лига чемпионов
06 марта 2025, 05:43 | Обновлено 06 марта 2025, 05:44
295
0

Гарри Кэйн – о победе над Байером: «Половина работы сделана»

Форвард отличился дублем в ворота леверкузенцев

06 марта 2025, 05:43 | Обновлено 06 марта 2025, 05:44
295
0
Гарри Кэйн – о победе над Байером: «Половина работы сделана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Ключевой нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался об уверенной победе над «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). Английский форвард принес большую пользу команде, поскольку стал автором дубля в поединке.

«Это действительно большой шаг в правильном направлении. Мы все знаем, что у нас были проблемы с «Байером». Это действительно хорошая команда. Но сегодня все были полностью сосредоточены на этом с первой минуты и на протяжении 90 минут. Половина работы сделана, но все решится на следующей неделе. Нам нужно подойти к этому с тем же настроем, что и сегодня. У нас были проблемы с интенсивностью в последних играх. Сегодня мы сыграли намного лучше. В целом, у нас было больше контроля. Мы могли даже забить четвертый гол в конце игры», – прокомментировал Кейн.

В этом сезоне Лиги чемпионов Гарри провел десять поединков, в которых форварду удалось отличится одной результативной передачей и девятью голами.

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Байер Бавария пресс-конференция Лига чемпионов Бавария - Байер Гарри Кейн
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
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