«Мы не позволили Ливерпулю играть». Реакция тренера ПСЖ на поражение

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике попытался проанализировать первый матч против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на лучшую статистику, подопечные Луиса проиграли сопернику со счетом 0:1.

«Трудно говорить о такой игре. Мы полностью доминировали в матче против одной из лучших команд Европы. Нам нужно думать о позитиве, чтобы проанализировать матч завтра. Но я доволен игрой команды, и нам нужно подумать о том, как переломить этот результат. Сейчас не время смотреть на вещи негативно. Сейчас время гордиться цветами нашего клуба. Сегодня, я думаю, мы показали, что можем играть против любого соперника, и мы собираемся сделать то же самое в ближайшие дни.

На футбольном поле мы были намного лучше «Ливерпуля». Мы заслуживали большего. Их лучшим игроком был вратарь – сегодня он был великолепен. Сегодняшняя игра не была основана на статистике или деталях. Мы были намного лучше. Мы не позволили «Ливерпулю» играть. Они были лучше нас в течение первых пяти минут, но, кроме этого, это мы были на вершине.

Мы поедем в Англию и покажем себя коллективом, который заслуживает пройти дальше. Нам нечего терять», – ответил Энрике.