Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы не позволили Ливерпулю играть». Реакция тренера ПСЖ на поражение
Лига чемпионов
06 марта 2025, 05:26 | Обновлено 06 марта 2025, 05:34
633
0

«Мы не позволили Ливерпулю играть». Реакция тренера ПСЖ на поражение

Французский клуб уступил со счетом 0:1

06 марта 2025, 05:26 | Обновлено 06 марта 2025, 05:34
633
0
«Мы не позволили Ливерпулю играть». Реакция тренера ПСЖ на поражение
УЕФА. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике попытался проанализировать первый матч против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на лучшую статистику, подопечные Луиса проиграли сопернику со счетом 0:1.

«Трудно говорить о такой игре. Мы полностью доминировали в матче против одной из лучших команд Европы. Нам нужно думать о позитиве, чтобы проанализировать матч завтра. Но я доволен игрой команды, и нам нужно подумать о том, как переломить этот результат. Сейчас не время смотреть на вещи негативно. Сейчас время гордиться цветами нашего клуба. Сегодня, я думаю, мы показали, что можем играть против любого соперника, и мы собираемся сделать то же самое в ближайшие дни.

На футбольном поле мы были намного лучше «Ливерпуля». Мы заслуживали большего. Их лучшим игроком был вратарь – сегодня он был великолепен. Сегодняшняя игра не была основана на статистике или деталях. Мы были намного лучше. Мы не позволили «Ливерпулю» играть. Они были лучше нас в течение первых пяти минут, но, кроме этого, это мы были на вершине.

Мы поедем в Англию и покажем себя коллективом, который заслуживает пройти дальше. Нам нечего терять», – ответил Энрике.

По теме:
Гарри Кэйн – о победе над Байером: «Половина работы сделана»
Впервые с 2003/04 голкипер Барселоны сделал восемь сэйвов в сухом матче ЛЧ
«Никогда не сомневался в этих игроках». Индзаги – о матче с Фейеноордом
Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль Луис Энрике пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ
Футбол | 06 марта 2025, 00:01 8
Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ
Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ

Анатолий и орлы потерпели поражение в первом поединке 1/8 финала со счетом 0:1

ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
Футбол | 05 марта 2025, 18:45 2
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»

Легенда «Ромы» высоко оценил Пауло Дибалу

Фенербахче – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 06.03.2025, 06:26
Фенербахче – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фенербахче – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Бокс | 05.03.2025, 08:51
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Футбол | 05.03.2025, 10:20
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
04.03.2025, 12:59 2
Футбол
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 4
Футбол
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 34
Футбол
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
04.03.2025, 06:30 2
Теннис
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем