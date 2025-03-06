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Лига Европы
Рома
06.03.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
06 марта 2025, 04:35 | Обновлено 06 марта 2025, 04:36
56
0

Рома – Атлетик. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы состоится 6 марта в 22:00 по Киеву

06 марта 2025, 04:35 | Обновлено 06 марта 2025, 04:36
56
0
Рома – Атлетик. Прогноз и анонс на матч
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6 марта, в первом матче плей-офф Лиги Европы между собой сыграют Рома и Атлетик Бильбао. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Рома

Римляне в этом сезоне не могут похвастаться стабильностью, что для них вполне характерно. В чемпионате команда идет только восьмой, отставание от то-6 составляет четыре балла, а до первого квартета и вовсе 9 очков. Стоит отметить, что сейчас у «волков» прогресс, они в Серии А находятся на серии из четырех побед, в последнем туре удалось обыграть на своем поле Комо – 2:1.

Лига Европы очень важна для клуба, ведь это не только возможность взять трофей, а и билет в Лигу Чемпионов. На предыдущей стадии римляне в непростой борьбе смогли пройти сильный и опытный Порту – 1:1 в гостях и 3:2 дома.

Нельзя не вспомнить в составе Рома украинского нападающего Артема Довбика, он вернулся после травмы и сразу же забил победный мяч Комо. Конечно, есть больше причин поболеть именно за итальянский клуб, да и украинец знает, как забивать испанским командам, он это регулярно делал в Ла Лиге. Не смогут помочь партнерам Марин и Паредес.

Getty Images/Global Images Ukraine

Атлетик Бильбао

Баски неплохо смотрятся в этом сезоне, в Ла Лиге команда идет четвертой, с лидерами не конкурируют, но им будет достаточно защитить свою позицию, чтоб попасть в Лигу Чемпионов. В последнем туре чемпионата команда уступила на выезде Атлетико – 0:1, прервав серию из 16 матчей без поражений в Примере.

На этапе Лиги баски заняли второе место, отстав от первого Лацио только по дополнительным показателям, этот результат позволил пробиться сразу в 1/8 финала турнира. Атлетик в хорошей форме и тоже намерен бороться за трофей, хотя будет вести борьбу на два фронта.

Когда первый матч проходит в гостях, это считается небольшим преимуществом, так ответная игра дома, все решается во втором матче. Примерно так думают и баски, которых вполне устроит ничья в гостях, а потом на своем поле они постараются выжать максимум. Только Джало пропустит встречу из-за повреждения.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Любопытно, что команды пересекались в этом сезоне Лиги Европы на этапе Лиги.

Тогда их встреча в Риме завершилась со счетом 1:1, у хозяев Довбик забил на 32-й минуте, а гостей на 85-й минуте спас от поражения Паредес.

Прогноз

Хоть это только 1/8 финала турнира, между собой сыграют реальные претенденты на трофей. Я думаю, что команды сыграю осторожно, это не тот случай, когда стоит показывать открытый футбол.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ромы – 2,31, ничья – 3,25, победа Атлетик Бильбао – 3,16. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Вполне логично здесь выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов. Поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Рома
6 марта 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Тотал меньше 2.5 1.69 Сделать ставку
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Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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