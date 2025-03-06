Другие новости06 марта 2025, 04:53 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
06 марта 2025, 04:53 |
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В четверг, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 ЛНЗ Черкассы – Динамо Киев
18:00 Шахтер Донецк – Кривбасс
19:45 Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
22:00 Рома – Атлетик
ТЕННИС
21:00 Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти
КИБЕРСПОРТ
11:00 NaVi Junior – Iberian Soul
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