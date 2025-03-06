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06 марта 2025, 04:53 |
14
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 марта 2025, 04:53 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Динамо Киев

Ggbet 9.80 – 4.30 – 1.43

18:00 Шахтер Донецк – Кривбасс

Ggbet 1.35 – 5.25 – 9.60

19:45 Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

Ggbet 2.17 – 3.35 – 3.91

22:00 Рома – Атлетик

Ggbet 2.39 – 3.44 – 3.27

ТЕННИС

21:00 Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти

Ggbet 1.95 – 1.85

КИБЕРСПОРТ

11:00 NaVi Junior – Iberian Soul

Ggbet 1.43 – 2.68

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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