СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта

В четверг, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Динамо Киев

9.80 – 4.30 – 1.43

18:00 Шахтер Донецк – Кривбасс

1.35 – 5.25 – 9.60

19:45 Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

2.17 – 3.35 – 3.91

22:00 Рома – Атлетик

2.39 – 3.44 – 3.27

ТЕННИС

21:00 Ангелина Калинина – Лючия Бронцетти

1.95 – 1.85

КИБЕРСПОРТ

11:00 NaVi Junior – Iberian Soul

1.43 – 2.68