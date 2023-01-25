Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
В борьбе за победу остался один несеяный теннисист
24 и 25 января состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису у мужчин.
В среду состоялась встречу двух американцев, в которой Томми Пол оказался сильнее более молодого Бена Шелтона.
Еще в одной встрече серб Новак Джокович деклассировал Андрея Рублева.
Во вторник свои матчи выиграли Стефанос Циципас и Карен Хачанов.
Australian Open. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Новак Джокович [4] – Андрей Рублев [5] – 6:1, 6:2, 6:4
Томми Пол – Бен Шелтон – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4
Australian Open. Пары 1/2 финала
Карен Хачанов [18] – Стефанос Циципас [3]
Новак Джокович [4] – Томми Пол
The last four standing at the @australianopen 🇦🇺— Tennis TV (@TennisTV) January 25, 2023
Pick your 2023 #AusOpen finalists 👇 pic.twitter.com/GKxwT43SFD
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