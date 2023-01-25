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  4. Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
Australian Open
25 января 2023, 13:45 |
722
0

Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open

В борьбе за победу остался один несеяный теннисист

25 января 2023, 13:45 |
722
0
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24 и 25 января состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису у мужчин.

В среду состоялась встречу двух американцев, в которой Томми Пол оказался сильнее более молодого Бена Шелтона.

Еще в одной встрече серб Новак Джокович деклассировал Андрея Рублева.

Во вторник свои матчи выиграли Стефанос Циципас и Карен Хачанов.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [4] – Андрей Рублев [5] – 6:1, 6:2, 6:4
Томми Пол – Бен Шелтон – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4

Australian Open. Пары 1/2 финала

Карен Хачанов [18] – Стефанос Циципас [3]
Новак Джокович [4] – Томми Пол

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Карен Хачанов Андрей Рублев Стефанос Циципас Томми Пол Новак Джокович Бен Шелтон Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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