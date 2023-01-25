25-летний американец впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open
В матче 1/4 финала Томми Пол обыграл своего соотечественника
Американский теннисист Томми Пол (№35 ATP) впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В 1/4 финала 25-летний представитель США переиграл своего более молодого соотечественника Бена Шелтона (№89 ATP).
Australian Open. 1/4 финала
Томми Пол (США) – Бен Шелтон (США) – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4
Оба теннисиста впервые играли на стадии четвертьфиналов турниров Grand Slam. Для Шелтона это всего второе участие на мейджорах.
Томми Пол в полуфинале сразится с победителем матча Новак Джокович – Андрей Рублев. В новой редакции рейтинга ATP Пол дебютирует в топ-20.
🇺🇸 @TommyPaul1 is through to the #AO2023 semifinals 🤩— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2023
He defeats compatriot Ben Shelton 7-6(6) 6-3 5-7 6-4. @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/yPV97iIfkQ
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