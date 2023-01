25-летний американец впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Американский теннисист Томми Пол (№35 ATP) впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В 1/4 финала 25-летний представитель США переиграл своего более молодого соотечественника Бена Шелтона (№89 ATP).

Australian Open. 1/4 финала

Томми Пол (США) – Бен Шелтон (США) – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4

Оба теннисиста впервые играли на стадии четвертьфиналов турниров Grand Slam. Для Шелтона это всего второе участие на мейджорах.

Томми Пол в полуфинале сразится с победителем матча Новак Джокович – Андрей Рублев. В новой редакции рейтинга ATP Пол дебютирует в топ-20.

