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Australian Open
25 января 2023, 09:39 | Обновлено 25 января 2023, 10:08
896
0

25-летний американец впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

В матче 1/4 финала Томми Пол обыграл своего соотечественника

25 января 2023, 09:39 | Обновлено 25 января 2023, 10:08
896
0
25-летний американец впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

Американский теннисист Томми Пол (№35 ATP) впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В 1/4 финала 25-летний представитель США переиграл своего более молодого соотечественника Бена Шелтона (№89 ATP).

Australian Open. 1/4 финала
Томми Пол (США) – Бен Шелтон (США) – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4

Оба теннисиста впервые играли на стадии четвертьфиналов турниров Grand Slam. Для Шелтона это всего второе участие на мейджорах.

Томми Пол в полуфинале сразится с победителем матча Новак Джокович – Андрей Рублев. В новой редакции рейтинга ATP Пол дебютирует в топ-20.

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Томми Пол Australian Open 2023 Бен Шелтон
Источник Sport.ua
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