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27 декабря 2024, 23:18 |
17
0

Греция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 11:00 по Киеву

27 декабря 2024, 23:18 |
17
0
Греция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
United Cup. Сборная Греции по теннису

28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы С сойдутся сборные Греции и Испании. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа С, Перт. 28 декабря

11:00. Греция – Испания

  • Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро
  • Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста
  • Мария Саккари / Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес

В одной группе Греция и Испания также играют вместе с командой Казахстана. 27 декабря испанцы уступили казахстанцам 1:2.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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