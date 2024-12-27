Греция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы С сойдутся сборные Греции и Испании. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа С, Перт. 28 декабря

11:00. Греция – Испания

Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро

Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста

Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста Мария Саккари / Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес

В одной группе Греция и Испания также играют вместе с командой Казахстана. 27 декабря испанцы уступили казахстанцам 1:2.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей