Греция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 11:00 по Киеву
28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы С сойдутся сборные Греции и Испании. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа С, Перт. 28 декабря
11:00. Греция – Испания
- Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро
- Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста
- Мария Саккари / Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес
В одной группе Греция и Испания также играют вместе с командой Казахстана. 27 декабря испанцы уступили казахстанцам 1:2.
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