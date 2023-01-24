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  4. Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Англия
24 января 2023, 01:40 | Обновлено 24 января 2023, 02:06
103
0

Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн

Английский «Брайтон» тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби

24 января 2023, 01:40 | Обновлено 24 января 2023, 02:06
103
0
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко близок к переходу в английский клуб «Брайтон».

Игрок сборной Украины уже согласовал личный контракт с клубом АПЛ. Договор будет действовать 5 лет, информирует инсайдер Николо Скира.

Клубы продолжают переговоры, «Брайтон» за переход защитника предлагает 20 млн евро. Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить за центрбека около 25 млн евро.

Английский «Брайтон» тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который настаивает на этом трансфере.

В текущем сезоне Матвиенко провел за горняков 13 матчей в УПЛ и 6 поединков в Лиге чемпионов, без забитых голов.

«Брайтон» занимает 6-е место в АПЛ, имея в активе 31 очко после 19 матчей.

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трансферы Шахтер Донецк Брайтон Николай Матвиенко Роберто Де Дзерби трансферы АПЛ Николо Скира
Источник Николо Скира
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