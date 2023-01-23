Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер

По информации The Athletic, «Шахтер» не против продать защитника Николая Матвиенко, но хочет получить за игрока около 25 миллионов евро.

Клуб АПЛ «Брайтон» проявляет интерес, однако такую цену сейчас платить не готов. Сообщается, что тренер команды Роберто Де Дзерби настойчиво просит руководство оформить этот трансфер.

Контракт 26-летнего игрока завершается летом 2025 года, поэтому «Шахтеру» спешить некуда.

Де Дзерби рассчитывает на усиление состава зимой, указывая на шанс побороться за еврокубки. Сейчас «Брайтон» находится на 6-й позиции в АПЛ.

В январе украинский клуб продал в «Челси» Михаила Мудрика.