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Украина. Премьер лига
23 января 2023, 12:11 | Обновлено 23 января 2023, 12:16
933
3

Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер

Оформит ли «Шахтер» еще один большой трансфер?

23 января 2023, 12:11 | Обновлено 23 января 2023, 12:16
933
3
Источник: Шахтер хочет за Матвиенко 25 миллионов, Де Дзерби ждет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

По информации The Athletic, «Шахтер» не против продать защитника Николая Матвиенко, но хочет получить за игрока около 25 миллионов евро.

Клуб АПЛ «Брайтон» проявляет интерес, однако такую цену сейчас платить не готов. Сообщается, что тренер команды Роберто Де Дзерби настойчиво просит руководство оформить этот трансфер.

Контракт 26-летнего игрока завершается летом 2025 года, поэтому «Шахтеру» спешить некуда.

Де Дзерби рассчитывает на усиление состава зимой, указывая на шанс побороться за еврокубки. Сейчас «Брайтон» находится на 6-й позиции в АПЛ.

В январе украинский клуб продал в «Челси» Михаила Мудрика.

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Шахтер Донецк Брайтон Николай Матвиенко трансферы трансферы АПЛ
Источник The Athletic
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та вони запарили. чувак призовного віку, з якаого перепугу він улинює оді як інгих тримають та не випускають за кордон?? футбол від ахметова та суркісів це що індульгенція??
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