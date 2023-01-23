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  4. ХАВИ – про ситуацию с Дани Алвесом: «Извините. Я сочувствую жертве»
Испания
23 января 2023, 17:15 | Обновлено 23 января 2023, 17:17
1924
0

ХАВИ – про ситуацию с Дани Алвесом: «Извините. Я сочувствую жертве»

Наставник «Барселоны» дал новый комментарий по делу своего экс-партнера по команде

23 января 2023, 17:15 | Обновлено 23 января 2023, 17:17
1924
0
ХАВИ – про ситуацию с Дани Алвесом: «Извините. Я сочувствую жертве»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Дани Алвес

Главный тренер «Барселоны» Хави извинился за свои слова по делу Дани Алвеса.

Дело в том, что изначально специалист прокомментировал ситуацию достаточно расплывчато:

«Трудно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован. Это что-то за пределом восприятия. В любом случае, справедливый приговор суда должен снять все вопросы. Каким бы это решение ни было, подобные моменты мы не можем умалчивать. Признаюсь, мне очень болит за моего товарища. Я не знаю, что здесь еще можно добавить».

Такое заявление Хави подверглось критике и вскоре тренер каталонского клуба и бывший партнер Дани Алвеса в «Барселоне» сделал новое заявление:

«Мои слова были неверно истолкованы, меня неправильно поняли. Конечно, я сочувствовал жертве. Мы должны осудить эти действия, независимо от того, касается ли это Дани или кого-либо еще. Извините».

Алвеса обвиняют в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел 30 декабря прошлого года в одном из ночных клубов Барселоны.

23-летняя девушка, которая и является жертвой, утверждает, что бразилец оскорбил и ударил ее. Затем Алвес якобы изнасиловал женщину. В ближайшее время суд вынесет решение по этому делу. Сейчас бразилец находится под стражей.

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Источник Twitter
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