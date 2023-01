ХАВИ – про ситуацию с Дани Алвесом: «Извините. Я сочувствую жертве»

Главный тренер «Барселоны» Хави извинился за свои слова по делу Дани Алвеса.

Дело в том, что изначально специалист прокомментировал ситуацию достаточно расплывчато:

«Трудно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован. Это что-то за пределом восприятия. В любом случае, справедливый приговор суда должен снять все вопросы. Каким бы это решение ни было, подобные моменты мы не можем умалчивать. Признаюсь, мне очень болит за моего товарища. Я не знаю, что здесь еще можно добавить».

Такое заявление Хави подверглось критике и вскоре тренер каталонского клуба и бывший партнер Дани Алвеса в «Барселоне» сделал новое заявление:



«Мои слова были неверно истолкованы, меня неправильно поняли. Конечно, я сочувствовал жертве. Мы должны осудить эти действия, независимо от того, касается ли это Дани или кого-либо еще. Извините».

Алвеса обвиняют в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел 30 декабря прошлого года в одном из ночных клубов Барселоны.

23-летняя девушка, которая и является жертвой, утверждает, что бразилец оскорбил и ударил ее. Затем Алвес якобы изнасиловал женщину. В ближайшее время суд вынесет решение по этому делу. Сейчас бразилец находится под стражей.

🎙️🚨| Xavi: "My words regarding Dani Alves were MISINTERPRETED. Obviously my statement ('I feel bad') is about the victim. We have to condemn these acts whether it's Dani or anyone else. I apologise." #fcblive 👏 pic.twitter.com/NaF02xueQE