Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне
Наставник «Реала» считает, что его коллега поступил правильно
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возглавляющем «Барселону» Хави. Напомним, ранее стало известно, что испанский специалист принял решение остаться в каталонском клубе до завершения контракта, который рассчитан до конца июня 2025 года.
«Мне кажется, это правильное решение. Он проделал хорошую работу в клубе», — приводит слова Анчелотти испанское интернет-издание Mundo Deportivo.
Отметим, что в конце января Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что испанский специалист может пересмотреть своё решение.
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