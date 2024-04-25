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Испания
25 апреля 2024, 15:44 | Обновлено 25 апреля 2024, 15:45
374
0

Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне

Наставник «Реала» считает, что его коллега поступил правильно

25 апреля 2024, 15:44 | Обновлено 25 апреля 2024, 15:45
374
0
Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возглавляющем «Барселону» Хави. Напомним, ранее стало известно, что испанский специалист принял решение остаться в каталонском клубе до завершения контракта, который рассчитан до конца июня 2025 года.

«Мне кажется, это правильное решение. Он проделал хорошую работу в клубе», — приводит слова Анчелотти испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Отметим, что в конце января Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что испанский специалист может пересмотреть своё решение.

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Хави Карло Анчелотти Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Юрій Вишневський Источник: Mundo Deportivo
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