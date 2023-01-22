ХАВИ: «Арест Алвеса? Я удивлен и шокирован»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал арест своего экс-партнера по команде Дани Алвеса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах:

«Трудно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован. Это что-то за пределом восприятия.

В любом случае, справедливый приговор суда должен снять все вопросы. Каким бы это решение ни было, подобные моменты мы не можем умалчивать.

Признаюсь, мне очень болит за моего товарища. Я не знаю, что здесь еще можно добавить».