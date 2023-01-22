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  4. ХАВИ: «Арест Алвеса? Я удивлен и шокирован»
Испания
22 января 2023, 15:32 |
1138
1

ХАВИ: «Арест Алвеса? Я удивлен и шокирован»

Тренер «Барселоны» – об экс-партнере по команде

22 января 2023, 15:32 |
1138
1
ХАВИ: «Арест Алвеса? Я удивлен и шокирован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал арест своего экс-партнера по команде Дани Алвеса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах:

«Трудно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован. Это что-то за пределом восприятия.

В любом случае, справедливый приговор суда должен снять все вопросы. Каким бы это решение ни было, подобные моменты мы не можем умалчивать.

Признаюсь, мне очень болит за моего товарища. Я не знаю, что здесь еще можно добавить».

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Хави Дани Алвес Барселона
Источник Marca
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Remark
А если наоборот!? Допустим, мне в клубе какая-то девушка засунула руку в трусы и "погладила" мои "25+ см". Если я подам на нее за чпексуальное домогательство, то ее посадят?
Я серьезно спрашиваю.
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