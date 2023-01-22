Испания22 января 2023, 15:32 |
1138
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ХАВИ: «Арест Алвеса? Я удивлен и шокирован»
Тренер «Барселоны» – об экс-партнере по команде
22 января 2023, 15:32 |
1138
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал арест своего экс-партнера по команде Дани Алвеса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах:
«Трудно комментировать такую ситуацию. Я удивлен и шокирован. Это что-то за пределом восприятия.
В любом случае, справедливый приговор суда должен снять все вопросы. Каким бы это решение ни было, подобные моменты мы не можем умалчивать.
Признаюсь, мне очень болит за моего товарища. Я не знаю, что здесь еще можно добавить».
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Я серьезно спрашиваю.