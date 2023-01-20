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  4. Дани Алвес арестован по делу о сексуальных домогательствах
Испания
20 января 2023, 13:31 | Обновлено 20 января 2023, 13:35
1530
2

Дани Алвес арестован по делу о сексуальных домогательствах

В ближайшее время суд должен избрать 39-летнему бразильцу меру пресечения

20 января 2023, 13:31 | Обновлено 20 января 2023, 13:35
1530
2
Дани Алвес арестован по делу о сексуальных домогательствах
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

39-летний защитник мексиканского клуба «Пумас» и сборной Бразилии Дани Алвес, подозреваемый в сексуальных домогательствах, задержан в Барселоне.

Дани Алвес в пятницу утром явился на допрос в полицейский участок в каталонской столице, после чего его взяли под стражу. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Пострадавшая утверждает, что 30 декабря в ночном клубе стала жертвой сексуального насилия со стороны 39-летнего бразильского футболиста. По словам женщины, Алвес засунул руку ей под нижнее белье.

Сторона футболиста уверяет, что информация ложная, несмотря на то, что Алвес находился в вышеупомянутом заведении, хотя и «недолго» и что там «ничего не происходило».

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Барселона изнасилование полиция Дани Алвес УНАМ Пумас
Источник Cadena Ser
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Комментарии 2
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dimando560
Такі лярви спеціально полюють на багатих чоловіків по клубам)
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arrow1418
І дайте мені компенсацію 1000000 Дол . 
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+1
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