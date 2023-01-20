Дани Алвес арестован по делу о сексуальных домогательствах
В ближайшее время суд должен избрать 39-летнему бразильцу меру пресечения
39-летний защитник мексиканского клуба «Пумас» и сборной Бразилии Дани Алвес, подозреваемый в сексуальных домогательствах, задержан в Барселоне.
Дани Алвес в пятницу утром явился на допрос в полицейский участок в каталонской столице, после чего его взяли под стражу. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.
Пострадавшая утверждает, что 30 декабря в ночном клубе стала жертвой сексуального насилия со стороны 39-летнего бразильского футболиста. По словам женщины, Алвес засунул руку ей под нижнее белье.
Сторона футболиста уверяет, что информация ложная, несмотря на то, что Алвес находился в вышеупомянутом заведении, хотя и «недолго» и что там «ничего не происходило».
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