Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне

Сотрудники полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra расследуют дело Дани Алвеса по подозрению в сексуальном насилии в ночном клубе Барселоны.



Пострадавшая утверждает, что 30 декабря стала жертвой сексуального насилия со стороны 39-летнего бразильского футболиста. По словам женщины, он Алвес засунул руку ей под нижнее белье. После этого пострадавшая в испуге предупредила подруг, а они передали информацию сотрудникам, ответственным за безопасность в зале заведения. И в силу вступил городской протокол, направленный против нападений и сексуальных домогательств в ночных клубах.



Сообщается, что женщина «очень сильно нервничала». Ее вместе с подругами перевели в безопасное место. Отвечающие за безопасность лица уведомили каталонскую полицию, после чего ее сотрудники прибыли на место происшествия.



Сторона футболиста уверяет, что информация ложная, несмотря на то, что Алвес находился в вышеупомянутом заведении, хотя и «недолго» и что там «ничего не происходило».



Каталонская полиция начала расследование. Жертва прошла медицинское обследование в больнице Барселоны, и сотрудники полиции взяли у нее показания.



Отметим, что Алвес в прошлом году подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».