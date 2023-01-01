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  4. Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне
Испания
01 января 2023, 11:12 |
522
0

Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне

Каталонская полиция начала расследование

01 января 2023, 11:12 |
522
0
Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Сотрудники полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra расследуют дело Дани Алвеса по подозрению в сексуальном насилии в ночном клубе Барселоны.

Пострадавшая утверждает, что 30 декабря стала жертвой сексуального насилия со стороны 39-летнего бразильского футболиста. По словам женщины, он Алвес засунул руку ей под нижнее белье. После этого пострадавшая в испуге предупредила подруг, а они передали информацию сотрудникам, ответственным за безопасность в зале заведения. И в силу вступил городской протокол, направленный против нападений и сексуальных домогательств в ночных клубах.

Сообщается, что женщина «очень сильно нервничала». Ее вместе с подругами перевели в безопасное место. Отвечающие за безопасность лица уведомили каталонскую полицию, после чего ее сотрудники прибыли на место происшествия.

Сторона футболиста уверяет, что информация ложная, несмотря на то, что Алвес находился в вышеупомянутом заведении, хотя и «недолго» и что там «ничего не происходило».

Каталонская полиция начала расследование. Жертва прошла медицинское обследование в больнице Барселоны, и сотрудники полиции взяли у нее показания.

Отметим, что Алвес в прошлом году подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».

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Дани Алвес Барселона полиция
Источник ABC
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