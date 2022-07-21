Другие новости21 июля 2022, 12:40 |
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Источник: Дани Алвес продолжит карьеру в Мексике
Легендарный защитник подпишет контракт с «Пумас»
21 июля 2022, 12:40 |
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Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в мексиканском клубе «Пумас». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Дани Алвес сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.
Ранее сообщалось о том, что Алвес хочет пробиться в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022, поэтому ищет клуб, где будет получать регулярную игровую практику.
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