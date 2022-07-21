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21 июля 2022, 12:40 |
277
0

Источник: Дани Алвес продолжит карьеру в Мексике

Легендарный защитник подпишет контракт с «Пумас»

21 июля 2022, 12:40 |
277
0
Источник: Дани Алвес продолжит карьеру в Мексике
ФК Барселона

Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в мексиканском клубе «Пумас». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Дани Алвес сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.

Ранее сообщалось о том, что Алвес хочет пробиться в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022, поэтому ищет клуб, где будет получать регулярную игровую практику.

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Источник твиттер Николо Скиры
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