Источник: Дани Алвес продолжит карьеру в Мексике

Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в мексиканском клубе «Пумас». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Дани Алвес сейчас находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.

Ранее сообщалось о том, что Алвес хочет пробиться в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022, поэтому ищет клуб, где будет получать регулярную игровую практику.