Испания15 июня 2022, 20:11 |
463
0
Контракт не продлят. Дани Алвес покинет Барселону
Легендарный бразилец покинет каталонский клуб
15 июня 2022, 20:11 |
463
0
«Барселона» приняла решение не продлять контракт с Дани Алвесом. Об этом сообщают испанские СМИ.
Контракт Алвеса с «Барселоной» истекает в конце июня. Сам игрок хотел остаться в каталонском клубе.
Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах. Ранее он уже выступал за каталонцев в 2008 – 2016 годах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2022, 15:04 0
Защитник «Динамо» и сборной Украины среди лучших молодых игроков Европы
Футбол | 15 июня 2022, 13:50 5
Футбольный агент – о главном предателе украинского футбола
Футбол | 15.06.2022, 12:49
Футбол | 15.06.2022, 00:25
Футбол | 15.06.2022, 01:10
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2022, 11:55 1
14.06.2022, 12:38 3
14.06.2022, 22:40
14.06.2022, 07:58 9
14.06.2022, 23:42 7
15.06.2022, 11:20
14.06.2022, 23:00