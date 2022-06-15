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  4. Контракт не продлят. Дани Алвес покинет Барселону
Испания
15 июня 2022, 20:11 |
463
0

Контракт не продлят. Дани Алвес покинет Барселону

Легендарный бразилец покинет каталонский клуб

15 июня 2022, 20:11 |
463
0
Контракт не продлят. Дани Алвес покинет Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

«Барселона» приняла решение не продлять контракт с Дани Алвесом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Алвеса с «Барселоной» истекает в конце июня. Сам игрок хотел остаться в каталонском клубе.

Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах. Ранее он уже выступал за каталонцев в 2008 – 2016 годах.

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Барселона Дани Алвес
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Источник Sport.es
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