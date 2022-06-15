Контракт не продлят. Дани Алвес покинет Барселону

«Барселона» приняла решение не продлять контракт с Дани Алвесом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Алвеса с «Барселоной» истекает в конце июня. Сам игрок хотел остаться в каталонском клубе.

Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах. Ранее он уже выступал за каталонцев в 2008 – 2016 годах.