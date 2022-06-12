Дани Алвес надеется остаться в Барселоне

Контракт Дани Алвеса с «Барселоной» истекает в конце июня. Нового соглашения 39-летнему бразильцу каталонский клуб пока что не предлагал.

Алвес готов ждать предложения «Барселоны» до последнего. Игрок знает о планах каталонцев подписать на его позицию Сесара Аспиликуэту из «Челси». Главный шанс Алвеса остаться – неопределенное будущее Сержиньо Деста.

Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.