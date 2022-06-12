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  4. Дани Алвес надеется остаться в Барселоне
Испания
12 июня 2022, 11:32 |
129
0

Дани Алвес надеется остаться в Барселоне

Каталонцы пока не предложили ветерану новый контракт

12 июня 2022, 11:32 |
129
0
Дани Алвес надеется остаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Контракт Дани Алвеса с «Барселоной» истекает в конце июня. Нового соглашения 39-летнему бразильцу каталонский клуб пока что не предлагал.

Алвес готов ждать предложения «Барселоны» до последнего. Игрок знает о планах каталонцев подписать на его позицию Сесара Аспиликуэту из «Челси». Главный шанс Алвеса остаться – неопределенное будущее Сержиньо Деста.

Напомним, Дани Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре прошлого года. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.

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Источник Sport.es
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