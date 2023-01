Кейн определился со своим будущим

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен подписать со своим клубом новый контракт. Нынешнее соглашение игрока со «шпорами» рассчитано до 2024 года.

Сообщается, что за ситуацией у Кейна внимательно наблюдает «Бавария». Мюнхенцы хотят подписать форварда летом этого года по умеренной цене, учитывая приближение срока завершения его контракта. Сам Гарри хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии, поэтому и готов рассмотреть условия «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Гарри Кейн забил 15 голов в матчах чемпионате Англии. Он занимает второе место в реестре бомбардиров английской Премьер-лиги.

🚨 EXCL: Harry Kane open to signing new contract at Tottenham. No dialogue since summer 2021 but talks planned for after Jan window. If circumstances right, possible 29yo will now extend past 2024. Striker’s priority is to succeed with #THFC @TheAthleticFC https://t.co/aSnuYBX4mE