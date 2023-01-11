Реал поборется с Баварией за Кейна

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года и до сих пор не продлен. Этим пытается воспользоваться «Бавария», которая активно следит за развитием ситуации вокруг форварда.

По информации испанских СМИ, в борьбу за Кейна включился и мадридский «Реал». В «Королевском клубе» видят в 29-летнем англичанине замену Кариму Бензема, которому недавно исполнилось 35 лет. Кейн может уйти из «Тоттенхэма» уже летом текущего года з сумму в районе 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 18 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.