Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал поборется с Баварией за Кейна
Испания
11 января 2023, 14:45 |
440
1

Реал поборется с Баварией за Кейна

Форвард может покинуть «Тоттенхэм» летом

11 января 2023, 14:45 |
440
1
Реал поборется с Баварией за Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года и до сих пор не продлен. Этим пытается воспользоваться «Бавария», которая активно следит за развитием ситуации вокруг форварда.

По информации испанских СМИ, в борьбу за Кейна включился и мадридский «Реал». В «Королевском клубе» видят в 29-летнем англичанине замену Кариму Бензема, которому недавно исполнилось 35 лет. Кейн может уйти из «Тоттенхэма» уже летом текущего года з сумму в районе 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 18 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

По теме:
Передумал? Алекс Тейшейра готов подписать новый контракт с Васко да Гама
Алаба пропустит 3-4 недели из-за травмы
Мудрика в Челси не будет. Синие официально подписали Фелиша
Гарри Кейн Тоттенхэм Реал Мадрид Бавария трансферы Карим Бензема
Источник Todofichajes.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
Война | 10 января 2023, 20:59 1
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация

Хватит курить где попало. Курите где еще не попало

Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Футбол | 10 января 2023, 21:21 23
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января

По данным Игоря Бурбаса, футболист хочет уйти уже в зимнее межсезонье

ВИДЕО. Мудрик ближе к Арсеналу, допрос Инфантино, ставим на Милан
Футбол | 11.01.2023, 10:13
ВИДЕО. Мудрик ближе к Арсеналу, допрос Инфантино, ставим на Милан
ВИДЕО. Мудрик ближе к Арсеналу, допрос Инфантино, ставим на Милан
Рух готов обратиться в УАФ и УЕФА по поводу юридического статуса Карпат
Футбол | 11.01.2023, 12:10
Рух готов обратиться в УАФ и УЕФА по поводу юридического статуса Карпат
Рух готов обратиться в УАФ и УЕФА по поводу юридического статуса Карпат
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Футбол | 10.01.2023, 16:59
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
14sergey1953
Кейну, необходимо переходить, ему уже скоро 30 лет, а ни одного трофея нет,  футболист то неплохой.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Время против нас». Промоутер обеспокоился судьбой боя Усик — Фьюри
«Время против нас». Промоутер обеспокоился судьбой боя Усик — Фьюри
09.01.2023, 10:12 4
Бокс
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
10.01.2023, 10:30 15
Футбол
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 6
Футбол
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
10.01.2023, 15:20 6
Бокс
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
10.01.2023, 14:04
Теннис
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
10.01.2023, 11:30 10
Футбол
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности