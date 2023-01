«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Уже спустя 10 минут Михаил имел шанс забить – украинец отправил отскочивший к нему мяч, в нескольких сантиметрах от левой штанги.

Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси».

Болельщики «синих» не смогли не отметить отличную игру украинца:

Ziyechman: «Единственный положительный момент в сегодняшней встрече – Михаил Мудрик».

Kakyeza: «Мудрик – наш Месси».

CFCLamps_: «Наш игрок матча. И он отыграл всего 35 минут. Отличный трансфер».

CFCLefty: «Мудрик – будущая звезда. Невероятный игрок».

MattMudryk15: «Мы влюблены».

Salam_010: «Доверьтесь ему».

indebakure_: «Этот чувак на другом уровне, бро. Защитники АПЛ, будьте готовы, Мудрик (новый Азар) прибыл».

blueapewarrior: «Мудрику нужны более качественные игроки в команде. Жду, когда Михаил будет играть с Фелишем».

legendotwenty: «Мы наконец-то нашли нового Азара».

StopBuntingPlz:

«Со скоростью и силой в равной мере,

Мудрик доминирует в игре,

Его противники не в состоянии играть,

Мудрик, настоящий футбольный фанат.

Его навыки дриблинга не имеют себе равных,

Мудрик прокладывает себе путь,

Мастер мяча, он выиграл,

Мудрик, настоящий футбольный профи». (Небольшой стих от одного из фанатов – ред.)

UtdMicah: «10 секунд Мудрика. Я насмотрелся. Он – следующий Роналдиньо».

