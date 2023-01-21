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Чемпионат Англии
Ливерпуль
21.01.2023, FT 0 : 0
Челси
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Англия
21 января 2023, 16:30 | Обновлено 21 января 2023, 17:18
6274
31

Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали

Девятая и десятая команды чемпионата Англии третий раз подряд сыграли вничью в чемпионате

21 января 2023, 16:30 | Обновлено 21 января 2023, 17:18
6274
31
Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Getty Images/Global Images Ukraine

В реалиях английской Премьер-лиги немало классических противостояний между разными командами, которые в основном формируются по их географическому признаку. Однако имеются также и такие баталии, которые лишь в современной истории приобрели достаточное значение на фоне других. В рамках двадцать первого тура национального первенства мы могли наблюдать именно за одним из таких – на поле легендарного «Энфилда» местный «Ливерпуль» встречался с лондонским «Челси».

Что сразу бросалось в глаза перед началом отчетной встречи, это очень скромные позиции обеих команд в турнирной таблице по состоянию на начало тура. Середняков чемпионата с таким громким именем на экваторе очередного розыгрыша очень сложно встретить в ведущих футбольных лигах Европы, однако команды Юргена Клоппа и Грэма Поттера пытались выходить именно из таких реалий собственного положения.

Кроме того, в отчетной встрече ожидалось появление 100-миллионного новичка лондонского «Челси» Михаила Мудрика, что увеличивало внимание со стороны украинских болельщиков к этой игре. Наставник «синих» не порадовал нас появлением нападающего с первых минут, поэтому пришлось немного подождать действительно ответственного события в истории украинского футбола.

Тем временем команды играли первый тайм, на общем фоне которого было довольно трудно выделить явного фаворита. «Челси» был в шаге от потрясающего начала встречи, когда уже на третьей минуте розыгрыш углового на левом фланге завершился ударом Хаверца почти в упор по пустым воротам. Но в том эпизоде немецкий форвард залез в офсайд, который не остался без внимания VAR.

Тогда казалось, что матч будет результативным, но дальнейший ход событий откровенно разочаровал. Ни «Челси», ни «Ливерпуль», долгое время не могли найти путей к воротам друг друга, и только под занавес первого тайма это равновесие начало смещаться в пользу хозяев, хотя не им в итоге принадлежал еще один голевой момент в этой встрече. Очередной стандарт у чужих ворот для «пенсионеров» завершился ударом головой от Бадьяшиля в Алиссона с близкого расстояния, и на этом перечень моментов на обе команды исчерпал себя.

Коллектив Клоппа пытался изменить положение дел на футбольном поле после перерыва, ради чего даже сразу пошел в атаку, окружив чужую штрафную. Однако создать качественные шансы хозяева поля так и не сумели, и уже вскоре Поттер решил привлечь к игре Мудрика, что на время изменило ход встречи в пользу его команды. Михаил был просто на порядок быстрее своих соперников, но проблема заключалась еще и в том, что его партнеры были также заметно медленными.

Украинский нападающий создавал голевые возможности для партнеров, и даже мог забивать самостоятельно на 55 минуте, но попал мимо ближней стойки с левого вратарского угла. Одноклубники также пытались ему помогать, в частности один только Зиеш отдал две неплохие подачи с правого фланга на дальнюю стойку, ни одна из которых так и не получила должного завершения.

Однако впоследствии Мудрик банально устал от объема работы, однако еще до этого успел своими действиями обусловить предупреждение и дальнейшую замену опытному Милнеру, что также можно считать маленьким достижением. На общем фоне Михаил был настоящей звездой матча, однако в созвездии этой встречи для него почти не было подходящего пространства.

Следующий матч «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона», а лондонский «Челси» будет принимать домашнее дерби против «Фулхэма».

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

«Ливерпуль» – «Челси» - 0:0

Байцетич, 34, Милнер, 66, Джонс, 90 – Чалоба, 80

«Ливерпуль»: Алиссон – Э. Робертсон, Гомес, Конате, Милнер (Александер-Арнольд, 72) – Байцетич (Фабиньо, 82), Алькантара, Кейта (Нуньес, 62) – Гакпо (Хендерсон, 82), Салах, Эллиотт (Джонс, 82).

«Челси»: Аррисабалага – Холл (Мудрик, 55), Бадьяшиль, Силва, Чалоба (Аспиликуэта, 81) – Жоржиньо, Галлахер – Кукурелья, Маунт (Чуквуэмека, 81), Зиеш – Хаверц (Обамеянг, 81).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 15 (3) – 11 (2)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 5 – 1.

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль - Челси отчеты Михаил Мудрик
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 31
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bzzzzz
Та нифигасе Мудрик. Как бы 100млн это не мало было. Во всех моментах где он был с мячем сыграл божественно. Особенно поражает как он короткие пасы раздает и играет под прессингом, про скорость вопще молчу. Чувак реально далеко пойдет. 
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+12
newo
Як для першого матчу Мудрик зіграв дуже нормально. 
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+10
romanchik.8409
Мудрик хорош! И забить мог и отдавал! Дебют очень даже!
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+9
ss2000
Молодчинка , гри не зіпсував , з його виходом Челсі почав домінувати , трохи не вистачило . Так тримати !
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+5
AK.228
Мудрік посилив гру!! Молодець🇺🇦💪
Дужжжеее добре
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+4
Octopus
Только не перехвалите, сейчас по одному тайму начнется. Его борьба только началась и она должна проходить каждый день. Так все там устроено, никто не спочивает на прошлых заслугах и никто не будет на него работать. А так пока все как надо. Мудрик пока что молодец.
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+3
Вова Чертрогатый
вот я только не понял почему он не прессинговал совсем, ходил много по полю....
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+2
Вова Чертрогатый
коментаторы дурныки... даже не заметили как он пяткой на фланге пас отдал филигранно.... стадион ахнул
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+2
avk2307
Та хорошо Мудрик отыграл. выиграл много единоборств, карточку на себе заработал, передачи опасные в штрафную выдавал . Единственное упустил Арнолда в защите и мог тот забить, но слава богу мимо ударил. 
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+2
donnerwetter
Для команд важней что они опять потеряли очки.  Взаимоуничтожили.)
Михаила - с почином.  
   Для начала - 6,8 при 6,7 у Маунта,  6,8 у Галлахера и 6,9 у Хаверца.  (WhoScored).
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+1
vitaha33
В нападі відіграв відмінно, 1 момент створив, 3 ключові паси які партнери запороли. А от в захисті жах, декілька разів залишав зону, не допрацьовувати. В Англії хоч ти Салах, хоч Холанд, ти маєш відпрацьовувати
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+1
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Taykitanin
Мудрик молодець, але тренер Челсі занадто низько його посадив на фланзі, хоче нового Зінченка з нього зробити? 
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0
Владислав Антонов
Нинішні Ліверпуль та Челсі - точно не рівня ЛЧ. Травми і перебудова дуже вплинули на їх результати. Мудрик добре виглядав хвилин 10-15, потім Мілнера замінили і лафа закінчилась. 
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-6
Евгений Капитан
Тупо договорняе
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-15
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Обсервер Влад
Мудрик запоров 3 момента, один з яких стопроцентний! Як?????? 
Тепер Поттер уже не скоро його випустить з лавки.
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-25
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