Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали

В реалиях английской Премьер-лиги немало классических противостояний между разными командами, которые в основном формируются по их географическому признаку. Однако имеются также и такие баталии, которые лишь в современной истории приобрели достаточное значение на фоне других. В рамках двадцать первого тура национального первенства мы могли наблюдать именно за одним из таких – на поле легендарного «Энфилда» местный «Ливерпуль» встречался с лондонским «Челси».

Что сразу бросалось в глаза перед началом отчетной встречи, это очень скромные позиции обеих команд в турнирной таблице по состоянию на начало тура. Середняков чемпионата с таким громким именем на экваторе очередного розыгрыша очень сложно встретить в ведущих футбольных лигах Европы, однако команды Юргена Клоппа и Грэма Поттера пытались выходить именно из таких реалий собственного положения.

Кроме того, в отчетной встрече ожидалось появление 100-миллионного новичка лондонского «Челси» Михаила Мудрика, что увеличивало внимание со стороны украинских болельщиков к этой игре. Наставник «синих» не порадовал нас появлением нападающего с первых минут, поэтому пришлось немного подождать действительно ответственного события в истории украинского футбола.

Тем временем команды играли первый тайм, на общем фоне которого было довольно трудно выделить явного фаворита. «Челси» был в шаге от потрясающего начала встречи, когда уже на третьей минуте розыгрыш углового на левом фланге завершился ударом Хаверца почти в упор по пустым воротам. Но в том эпизоде немецкий форвард залез в офсайд, который не остался без внимания VAR.

Тогда казалось, что матч будет результативным, но дальнейший ход событий откровенно разочаровал. Ни «Челси», ни «Ливерпуль», долгое время не могли найти путей к воротам друг друга, и только под занавес первого тайма это равновесие начало смещаться в пользу хозяев, хотя не им в итоге принадлежал еще один голевой момент в этой встрече. Очередной стандарт у чужих ворот для «пенсионеров» завершился ударом головой от Бадьяшиля в Алиссона с близкого расстояния, и на этом перечень моментов на обе команды исчерпал себя.

Коллектив Клоппа пытался изменить положение дел на футбольном поле после перерыва, ради чего даже сразу пошел в атаку, окружив чужую штрафную. Однако создать качественные шансы хозяева поля так и не сумели, и уже вскоре Поттер решил привлечь к игре Мудрика, что на время изменило ход встречи в пользу его команды. Михаил был просто на порядок быстрее своих соперников, но проблема заключалась еще и в том, что его партнеры были также заметно медленными.

Украинский нападающий создавал голевые возможности для партнеров, и даже мог забивать самостоятельно на 55 минуте, но попал мимо ближней стойки с левого вратарского угла. Одноклубники также пытались ему помогать, в частности один только Зиеш отдал две неплохие подачи с правого фланга на дальнюю стойку, ни одна из которых так и не получила должного завершения.

Однако впоследствии Мудрик банально устал от объема работы, однако еще до этого успел своими действиями обусловить предупреждение и дальнейшую замену опытному Милнеру, что также можно считать маленьким достижением. На общем фоне Михаил был настоящей звездой матча, однако в созвездии этой встречи для него почти не было подходящего пространства.

Следующий матч «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона», а лондонский «Челси» будет принимать домашнее дерби против «Фулхэма».

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

«Ливерпуль» – «Челси» - 0:0

Байцетич, 34, Милнер, 66, Джонс, 90 – Чалоба, 80

«Ливерпуль»: Алиссон – Э. Робертсон, Гомес, Конате, Милнер (Александер-Арнольд, 72) – Байцетич (Фабиньо, 82), Алькантара, Кейта (Нуньес, 62) – Гакпо (Хендерсон, 82), Салах, Эллиотт (Джонс, 82).

«Челси»: Аррисабалага – Холл (Мудрик, 55), Бадьяшиль, Силва, Чалоба (Аспиликуэта, 81) – Жоржиньо, Галлахер – Кукурелья, Маунт (Чуквуэмека, 81), Зиеш – Хаверц (Обамеянг, 81).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 15 (3) – 11 (2)

Угловые: 5 – 5

Оффсайды: 5 – 1.

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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