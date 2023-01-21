Англия21 января 2023, 19:12 |
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Ливерпуль – Челси – 0:0. Без голов, но с дебютом Мудрика. Обзор матча
Фрагменты поединка чемпионата Англии
21 января 2023, 19:12 |
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В матче чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Челси» не сумели порадовать болельщиков забитыми голами, однако в АПЛ дебютировал хавбек Синих Михаил Мудрик.
Украинец неплохо себя проявил и заслужил похвалу наставника Грэма Поттера.
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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