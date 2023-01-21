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Англия
21 января 2023, 19:12 |
1679
0

Ливерпуль – Челси – 0:0. Без голов, но с дебютом Мудрика. Обзор матча

Фрагменты поединка чемпионата Англии

21 января 2023, 19:12 |
1679
0
Ливерпуль – Челси – 0:0. Без голов, но с дебютом Мудрика. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Челси» не сумели порадовать болельщиков забитыми голами, однако в АПЛ дебютировал хавбек Синих Михаил Мудрик.

Украинец неплохо себя проявил и заслужил похвалу наставника Грэма Поттера.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
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Михаил Мудрик Челси Ливерпуль чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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