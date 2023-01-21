В матче чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Челси» не сумели порадовать болельщиков забитыми голами, однако в АПЛ дебютировал хавбек Синих Михаил Мудрик.

Украинец неплохо себя проявил и заслужил похвалу наставника Грэма Поттера.