В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителя, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Подопечные Юргена Клоппа в турнирной таблице чемпионата Англии занимают 9-е место, имея в активе 28 очков после 18 матчей – 8 побед, 4 ничьи, 6 поражений.

В настоящий момент «Ливерпуль» имеет в АПЛ серию из двух проигранных матчей. 2 января на выезде он уступил со счетом 1:3 «Брентфорду», чем прервал череду из четырех побед в чемпионате. После этого «красные» 14 января со счетом 0:3 были разгромлены в гостях «Брайтоном».

До и после матча с «чайками» Роберто Де Дзерби мерсисайдцы провели поединок Кубка Англии с «Вулвз» и его переигровку. Вначале на «Энфилде» состоялась ничья 2:2, а на поле «волков» со счетом 1:0 победил «Ливерпуль».

Сейчас у мерсисайдцев в лазарете остаются Артур, ван Дейк, Диас Луис, Диогу Жота и Фирмино.

Челси

Команда Грэма Поттера в таблице английской Премьер-лиги идет аккурат за «Ливерпулем» - она 10-я с 28-ю набранными очками после 19 матчей – 8 побед, 4 ничьи, 7 поражений.

В последней игре в АПЛ «Челси» победил – дома со счетом 1:0 одолел «Кристал Пэлас». Напомним, в перерыве этого матча поклонникам «пенсионеров» был представлен украинский полузащитник Михаил Мудрик, купленный у донецкого «Шахтера» за 100 млн евро, включая 30 млн евро в виде бонусов. Победа позволила лондонцам прервать серию из трех матчей в АПЛ без побед – 1 ничья («Ноттингем» - 1:1) и два поражения («Ман Сити» – 0:1, «Фулхэм» – 1:2).

В предстоящей игре партнерам не помогут дисквалифицированный Жоау Фелиш, а также травмированные Джеймс, Н’Голо Канте, Менди, Пулишич, Стерлинг, Фофана, Чилуэлл, Закария и Броя. Количество пациентов клубного лазарета «Челси» говорит в пользу того, что Мудрик с большой долей вероятности может получить свое дебютное игровое время в форме нового клуба.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тьягу Алькантара, Салах, Гакпо, Дарвин Нуньес.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Бедьяшиль, Холл, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш, Маунт, Мудрик, Хаверц.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.89.

21 января, суббота