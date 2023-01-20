Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
21.01.2023 14:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 января 2023, 13:53 | Обновлено 20 января 2023, 14:55
434
1

Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Ждем дебюта Михаила Мудрика?

20 января 2023, 13:53 | Обновлено 20 января 2023, 14:55
434
1
Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителя, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Подопечные Юргена Клоппа в турнирной таблице чемпионата Англии занимают 9-е место, имея в активе 28 очков после 18 матчей – 8 побед, 4 ничьи, 6 поражений.

В настоящий момент «Ливерпуль» имеет в АПЛ серию из двух проигранных матчей. 2 января на выезде он уступил со счетом 1:3 «Брентфорду», чем прервал череду из четырех побед в чемпионате. После этого «красные» 14 января со счетом 0:3 были разгромлены в гостях «Брайтоном».

До и после матча с «чайками» Роберто Де Дзерби мерсисайдцы провели поединок Кубка Англии с «Вулвз» и его переигровку. Вначале на «Энфилде» состоялась ничья 2:2, а на поле «волков» со счетом 1:0 победил «Ливерпуль».

Сейчас у мерсисайдцев в лазарете остаются Артур, ван Дейк, Диас Луис, Диогу Жота и Фирмино.

Челси

Команда Грэма Поттера в таблице английской Премьер-лиги идет аккурат за «Ливерпулем» - она 10-я с 28-ю набранными очками после 19 матчей – 8 побед, 4 ничьи, 7 поражений.

В последней игре в АПЛ «Челси» победил – дома со счетом 1:0 одолел «Кристал Пэлас». Напомним, в перерыве этого матча поклонникам «пенсионеров» был представлен украинский полузащитник Михаил Мудрик, купленный у донецкого «Шахтера» за 100 млн евро, включая 30 млн евро в виде бонусов. Победа позволила лондонцам прервать серию из трех матчей в АПЛ без побед – 1 ничья («Ноттингем» - 1:1) и два поражения («Ман Сити» – 0:1, «Фулхэм» – 1:2).

В предстоящей игре партнерам не помогут дисквалифицированный Жоау Фелиш, а также травмированные Джеймс, Н’Голо Канте, Менди, Пулишич, Стерлинг, Фофана, Чилуэлл, Закария и Броя. Количество пациентов клубного лазарета «Челси» говорит в пользу того, что Мудрик с большой долей вероятности может получить свое дебютное игровое время в форме нового клуба.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тьягу Алькантара, Салах, Гакпо, Дарвин Нуньес.

Челси: Аррисабалага – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Бедьяшиль, Холл, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш, Маунт, Мудрик, Хаверц.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.89.

21 января, суббота

Ливерпуль – Челси
Ливерпуль. «Энфилд». 14:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:1

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мудрика ждут в старте Челси на игру с Ливерпулем
Экс-игрок МЮ признался в алкогольной зависимости
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
прогнозы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Челси Ливерпуль Челси Михаил Мудрик Юрий Остроумов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 20 января 2023, 09:45 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
Футбол | 19 января 2023, 23:23 4
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию

Выставочная игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан

Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Футбол | 20.01.2023, 10:24
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Одноклубник Малиновского получил 7-матчевый бан за удар в стиле кунг-фу
Футбол | 20.01.2023, 13:50
Одноклубник Малиновского получил 7-матчевый бан за удар в стиле кунг-фу
Одноклубник Малиновского получил 7-матчевый бан за удар в стиле кунг-фу
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Футбол | 20.01.2023, 11:45
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
результативна нічия, 2-2
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
18.01.2023, 10:35 13
Война
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
19.01.2023, 21:10 12
Футбол
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
18.01.2023, 18:55 11
Футбол
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
19.01.2023, 22:23
Футбол
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
18.01.2023, 10:45 10
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
18.01.2023, 11:28 10
Футбол
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
Американка украинского происхождения выбила вторую россиянку с Aus Open
19.01.2023, 16:13 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности