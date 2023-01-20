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20 января 2023, 22:08 | Обновлено 20 января 2023, 22:09
272
0

Ливерпуль – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Английской Премьер-лиги

20 января 2023, 22:08 | Обновлено 20 января 2023, 22:09
272
0
Ливерпуль – Челси. Текстовая трансляция матча
Михаил Мудрик, twitter.com/ChelseaFC

В субботу, 21-го января, состоится поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 14:30.

Вывеска предстоящего поединка для Англии и без того имеет большое значение, а тут еще и исключительно украинский интерес будет прослеживаться во время очередного противостояния «Ливерпуля» и «Челси». Михаил Мудрик имеет все шансы не просто дебютировать после своего трансфера из «Шахтера», а еще и сделать это на поле легендарного «Энфилда». Остроты поединку будет добавлять также и соседствующее положение команд. И не где-нибудь в зоне лидеров, а фактически в середине турнирной таблицы. Дальше – только пропасть, учитывая статус футболистов Юргена Клоппа и Грэма Поттера.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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