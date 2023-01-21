В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Уже спустя 10 минут Михаил имел шанс забить – украинец отправил отскочивший к нему мяч, в нескольких сантиметрах от левой штанги.

Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси». Мудрик – девятый украинец в истории АПЛ.

ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем