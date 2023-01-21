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Англия
21 января 2023, 16:47 | Обновлено 21 января 2023, 16:48
4177
4

ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем

Михаил впервые появился в АПЛ в футболке «Челси»

21 января 2023, 16:47 | Обновлено 21 января 2023, 16:48
4177
4
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Уже спустя 10 минут Михаил имел шанс забить – украинец отправил отскочивший к нему мяч, в нескольких сантиметрах от левой штанги.

Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси». Мудрик – девятый украинец в истории АПЛ.

ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем

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Михаил Мудрик Челси Ливерпуль Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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romanchik.8409
Убрал 2 защитников здорово...А во втором моменте мог с лёта бить
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+1
andre_lui
Ничего пообвыкнется, такие будут залетать...А где защита Ливера интересно?
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0
Andrey_1992
Ехххх, трохи не вистачило
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0
Обсервер Влад
Якщо уже такі моменти не забивати, то які тоді? Боюсь, щоб він психологічно не поплив від такого фейлу в першому ж матчі...
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-3
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