ВИДЕО. Какого черта он там делает? Риск раскритиковала судью на Aus Open

Американская теннисистка Элисон Риск поспорила с судьями в матче первого круга парного разряда Australian Open против Александры Пановой и Нателы Дзаламидзе.

В одном из розыгрышей Риск попала мячом в ногу россиянке Пановой и извинилась. Судья отдал очко Дзаламидзе и Пановой, потому что не увидел попадание в ногу, после которого розыгрыш должен был завершиться (по мячу можно бить только ракеткой), а извинения Риск посчитал помехой.

Риск и ее напарница Линда Фругвиртова попытались объяснить, что извинения прозвучали после того, как мяч попал в ногу Пановой и соответственно розыгрыш был окончен. Судья отказался отменить свое решение и на корт вызывали супервайзера.

Супервайзер сказала, что не следила за розыгрышем и вообще «такие решения принимает судья». На это Риск ответила: «Так какого черта он там делает? Это просто нелепо. Он там спит, что ли? Мяч ей, б****, в ногу попал. Чувак… Следи за мячом. Первое правило тенниса».

В итоге очко осталось засчитанным соперницам Риск и Фругвиртовой, но американка и чешка выиграли матч со счетом 6:7(4), 6:4, 7:5.

После матча Риск написала: «Соперница должна была признать попадание. Судья после матча извинился за ошибку, и я приняла его извинения. Нечестная игра и жульничество в теннисе происходят постоянно – особенно на юниорском уровне. Родители и игроки вкладывают слишком много времени, денег и психологической энергии.

Как вы уже поняли, я очень хочу помочь будущему тенниса. Если вы работаете над технологиями определения аутов или ВАР и вам нужно финансирование, напишите мне».

Tennis chair umpires have a magical way of “not seeing” things. They don’t see double bounces, and apparently they don’t see when a ball hits a player in the middle of a rally. with 752 cameras on the grounds, there’s still no system to help move these things along? #AusOpen2023 pic.twitter.com/pUJsJCjceR