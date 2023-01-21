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  4. ВИДЕО. Какого черта он там делает? Риск раскритиковала судью на Aus Open
Australian Open
21 января 2023, 11:28 |
152
0

ВИДЕО. Какого черта он там делает? Риск раскритиковала судью на Aus Open

В матче с участием Элисон была допущена ошибка

21 января 2023, 11:28 |
152
0
ВИДЕО. Какого черта он там делает? Риск раскритиковала судью на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элисон Риск

Американская теннисистка Элисон Риск поспорила с судьями в матче первого круга парного разряда Australian Open против Александры Пановой и Нателы Дзаламидзе.

В одном из розыгрышей Риск попала мячом в ногу россиянке Пановой и извинилась. Судья отдал очко Дзаламидзе и Пановой, потому что не увидел попадание в ногу, после которого розыгрыш должен был завершиться (по мячу можно бить только ракеткой), а извинения Риск посчитал помехой.

Риск и ее напарница Линда Фругвиртова попытались объяснить, что извинения прозвучали после того, как мяч попал в ногу Пановой и соответственно розыгрыш был окончен. Судья отказался отменить свое решение и на корт вызывали супервайзера.

Супервайзер сказала, что не следила за розыгрышем и вообще «такие решения принимает судья». На это Риск ответила: «Так какого черта он там делает? Это просто нелепо. Он там спит, что ли? Мяч ей, б****, в ногу попал. Чувак… Следи за мячом. Первое правило тенниса».

В итоге очко осталось засчитанным соперницам Риск и Фругвиртовой, но американка и чешка выиграли матч со счетом 6:7(4), 6:4, 7:5.

После матча Риск написала: «Соперница должна была признать попадание. Судья после матча извинился за ошибку, и я приняла его извинения. Нечестная игра и жульничество в теннисе происходят постоянно – особенно на юниорском уровне. Родители и игроки вкладывают слишком много времени, денег и психологической энергии.

Как вы уже поняли, я очень хочу помочь будущему тенниса. Если вы работаете над технологиями определения аутов или ВАР и вам нужно финансирование, напишите мне».

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Элисон Риск Александра Панова Натела Дзаламидзе Линда Фругвиртова Australian Open 2023
Источник Twitter
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