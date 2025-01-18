Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 19 января
Australian Open
18 января 2025, 22:15 |
699
0

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 19 января

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

18 января 2025, 22:15 |
699
0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 19 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена-Габриэла Русе и Марта Костюк

19 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 1/8 финала одиночного разряда, продолжатся игры 1-го и 2-го круга парного и состоятся встречи 2-го раунда в миксте.

Также в субботу стартовал юниорский розыгрыш турнира, завтра противостояния продолжатся.

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Никита Белозерцев.

Расписание матчей с участием представителей Украины на АО-2025, 19 января

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/8 финала

Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Го Ханьюй / Александра Панова [12]

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/16 финала

1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Ангелина Калинина / Лючия Бронцетти – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [15]

Australian Open 2025. Юниоры. Одиночный разряд. 1/32 финала

Корт №5. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Никита Белозерцев Доминик Мосейчук

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 06:30)

Никита Белозерцев / Маркс Сибан – Моис Куаме / Андрес Сантамарта Роиг [4]

По теме:
Новак Джокович – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Никита Белозерцев Го Ханьюй Александра Панова Ангелина Калинина Лючия Бронцетти Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд Марта Костюк Елена-Габриэла Русе расписание Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Бокс | 18 января 2025, 07:34 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»

Легендарный боксер выделил стиль левши у Александра

Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Футбол | 18 января 2025, 18:58 25
Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч

Состоялось три матча в АПЛ

ВИДЕО. Реакция Свитолиной на суперпобеду Монфиса в матче Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 22:28
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на суперпобеду Монфиса в матче Australian Open
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на суперпобеду Монфиса в матче Australian Open
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 06:45
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
Переход Зинченко в Боруссию Д может сорваться из-за Челси
17.01.2025, 12:21 2
Футбол
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
17.01.2025, 10:59 1
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем