Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 19 января
В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины
19 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 1/8 финала одиночного разряда, продолжатся игры 1-го и 2-го круга парного и состоятся встречи 2-го раунда в миксте.
Также в субботу стартовал юниорский розыгрыш турнира, завтра противостояния продолжатся.
В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Никита Белозерцев.
Расписание матчей с участием представителей Украины на АО-2025, 19 января
Australian Open 2025. Парный разряд. 1/8 финала
Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Го Ханьюй / Александра Панова [12]
Australian Open 2025. Парный разряд. 1/16 финала
1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)
Ангелина Калинина / Лючия Бронцетти – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [15]
Australian Open 2025. Юниоры. Одиночный разряд. 1/32 финала
Корт №5. 1-й запуск (не ранее 02:00)
Никита Белозерцев – Доминик Мосейчук
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 06:30)
Никита Белозерцев / Маркс Сибан – Моис Куаме / Андрес Сантамарта Роиг [4]
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