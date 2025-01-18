Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 19 января

19 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 1/8 финала одиночного разряда, продолжатся игры 1-го и 2-го круга парного и состоятся встречи 2-го раунда в миксте.

Также в субботу стартовал юниорский розыгрыш турнира, завтра противостояния продолжатся.

В воскресенье на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Никита Белозерцев.

Расписание матчей с участием представителей Украины на АО-2025, 19 января

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/8 финала

Kia Arena. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Го Ханьюй / Александра Панова [12]

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/16 финала

1573 Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Ангелина Калинина / Лючия Бронцетти – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [15]

Australian Open 2025. Юниоры. Одиночный разряд. 1/32 финала

Корт №5. 1-й запуск (не ранее 02:00)

Никита Белозерцев – Доминик Мосейчук

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 06:30)

Никита Белозерцев / Маркс Сибан – Моис Куаме / Андрес Сантамарта Роиг [4]