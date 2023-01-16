Почти без проблем. Циципас взял убедительный старт на Australian Open
Грек подтвердил свой статус
Греческий теннисист Стефанос Циципас прошел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который взял полноценный старт в Мельбурне. Он в первом раунде в трех сетах сломил сопротивление Кентена Алиса из Франции.
Australian Open. Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Кентен Алис (Франция) – 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)
Циципас в матче выполнил 16 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету у Алиса девять эйсов, пять ошибок при подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль на Australian Open с непростой победы начал защиту титула.
S T E F A N O S 🇬🇷@steftsitsipas overcomes Halys to make the second round for the fifth straight year.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/oTfHHeaOr8— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2023
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