Почти без проблем. Циципас взял убедительный старт на Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас прошел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который взял полноценный старт в Мельбурне. Он в первом раунде в трех сетах сломил сопротивление Кентена Алиса из Франции.

Australian Open. Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Кентен Алис (Франция) – 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Циципас в матче выполнил 16 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету у Алиса девять эйсов, пять ошибок при подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

