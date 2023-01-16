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Australian Open
16 января 2023, 12:19 | Обновлено 16 января 2023, 12:41
177
0

Почти без проблем. Циципас взял убедительный старт на Australian Open

Грек подтвердил свой статус

16 января 2023, 12:19 | Обновлено 16 января 2023, 12:41
177
0
Почти без проблем. Циципас взял убедительный старт на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас прошел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, который взял полноценный старт в Мельбурне. Он в первом раунде в трех сетах сломил сопротивление Кентена Алиса из Франции.

Australian Open. Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Кентен Алис (Франция) – 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Циципас в матче выполнил 16 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету у Алиса девять эйсов, пять ошибок при подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль на Australian Open с непростой победы начал защиту титула.

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Стефанос Циципас Australian Open 2023 Кентен Алис
Источник Sport.ua
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