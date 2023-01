Australian Open. Надаль с непростой победы начал защиту титула

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль (№2 ATP) начал защиту с непростой победы.



В первом раунде испанец в четырех сетах переиграл молодого британца Джека Дрейпера (№38 ATP).



Australian Open. Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:5, 2:6, 6:4, 6:1



Во время матча случился забавный эпизод, когда болбой взял не ту ракетку, которую Надаль попросил отнести на перетяжку струн. Испанец попросил вернуть ракетку, потому что на ней был виброгаситель.



Во втором круге Рафа сыграет против американца Маккензи Мокдональда (№65 ATP).

"The ballboy took my racquet" 😂



A definite first for Rafa!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/T4xqN4ZLBd