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Australian Open
16 января 2023, 09:48 | Обновлено 16 января 2023, 10:56
466
0

Australian Open. Надаль с непростой победы начал защиту титула

Рафаэль в четырех сетах переиграл британца Джека Дрейпера

16 января 2023, 09:48 | Обновлено 16 января 2023, 10:56
466
0
Australian Open. Надаль с непростой победы начал защиту титула
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль (№2 ATP) начал защиту с непростой победы.

В первом раунде испанец в четырех сетах переиграл молодого британца Джека Дрейпера (№38 ATP).

Australian Open. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:5, 2:6, 6:4, 6:1

Во время матча случился забавный эпизод, когда болбой взял не ту ракетку, которую Надаль попросил отнести на перетяжку струн. Испанец попросил вернуть ракетку, потому что на ней был виброгаситель.

Во втором круге Рафа сыграет против американца Маккензи Мокдональда (№65 ATP).

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Джек Дрейпер Рафаэль Надаль Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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