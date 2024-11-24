Мигел КАМПУШ: «Кого из португальцев я пригласил бы в Александрию? Роналду»

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал свой хет-трик в ворота «Карпат», высказался о шансах команды выиграть «золото» УПЛ и желании сыграть в еврокубках, а также ответил на различные вопросы, которые касаются португальского футбола.

– Мигел, прокомментируйте свой хет-трик в ворота «Карпат». Это ваш первый хет-трик в карьере. Какие эмоции вы испытали в поединке с «Карпатами»?

– Это был невероятный момент для меня! Оформить хет-трик – мечта любого игрока, особенно защитника. А сделать это в таком важном матче придает этим трем голам еще большей ценности. Да, это мой первый хет-трик в карьере, и эмоции были зашкаливающими – гордость, волнение и благодарность партнерам по команде, которые сделали это возможным.

– Вы уделяете много времени на тренировках стандартам (пенальти и штрафным ударам)?

– Конечно. Стандартные положения – важнейшая часть игры, и я всегда уделяю дополнительное время совершенствованию своей техники. Речь идет о стабильности и уверенности.

– В вашем инстаграме есть видео, где вы в Португалии забиваете со штрафного в таком же стиле, как и «Карпатам». Вы давно практикуете удары со штрафных?

– Да, прошло уже несколько лет с тех пор, как я начал уделять особое внимание улучшению этого аспекта своей игры. И я очень рад, что принял это решение.

– Как вы и команда настраиваетесь на матч с «Вересом»? Какого результата ждете от этого поединка?

– Наша подготовка сосредоточена на анализе сильных и слабых сторон «Вереса», поддержании надежной защиты и использовании возможностей для атаки. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы победить и сохранить темп.

– Довольны ли вы тем, что «Александрия» имеет 32 очка и идет на втором месте в УПЛ?

– Это невероятное достижение для нас — конкурировать на вершине турнирной таблицы УПЛ с такими командами. Это отражает упорную работу и единство нашей команды.

– Понятное дело, что очень сложно соперничать с «Шахтером» и «Динамо». Но все-таки, как вы считаете, «Александрия» может выиграть чемпионат Украины?

– В футболе возможно все. Мы знаем, что будет тяжело, и до конца этого сезона еще далеко, но, если мы будем продолжать концентрироваться на самосовершенствовании и становлении лучшей командой, то результаты будут лишь следствием этого.

– Вас признали лучшим игроком 13-го тура УПЛ. Вы рады такому признанию?

– Конечно, я счастлив! Это признание, которое хотел бы получить каждый игрок.

– Вы также стали первым защитником в УПЛ с 1998 года, которому удалось забить три гола в одном матче. За 26 лет в украинском футболе не было такого голевого шоу от защитника! Как вы относитесь к такому достижению?

– Я даже не знал об этом. Я очень удивлен и рад быть частью истории украинского футбола в позитивном смысле.

– Вы также стали 50-м легионером в чемпионате Украины, сделавшим хет-трик. Рады оказаться в таком списке?

– Очень счастлив и горд! Это большая честь для меня.

– На фоне таких успехов все-таки верите ли вы, что «Александрия» способна повторить сказку «Лестера» в 2016 году? Каковы шансы команды повторить такой успех?

– Повторюсь, в футболе все возможно. Но мы сосредоточены на победе в предстоящей игре, это самое главное. По итогу мы увидим результат. Шансы невелики по сравнению с большими клубами в Украине, но мы сделаем все возможное.

– Есть ли у вас желание сыграть с «Александрией» в Лиге чемпионов или просто в еврокубках?

– Конечно! Представлять «Александрию» на европейской арене было бы мечтой, ставшей явью.

– Против каких команд вы хотите сыграть за «Александрию» в еврокубках?

– Я бы хотел проверить своим силы в матчах против таких команд, как «Реал» Мадрид или «Манчестер Сити». Соревноваться с такими гигантами было бы фантастическим опытом.

– Также «Александрия» вышла в четвертьфинал Кубка Украины. Какие шансы у команды выиграть этот трофей?

– У нас сильный командный дух и решимость, поэтому я верю, что у нас есть реальный шанс пройти весь путь.

– Кстати, вы забили и гол головой в ворота «Левого Берега»! Что скажете об этом голе? Чем он важен для вас?

– Я до этого уже забил несколько голов в Португалии до того, как начал играть в Украине. Но тот забитый мяч в ворота «Левого Берега» стал моим первым голом в Украинской Премьер-лиге, и этот момент я запомню навсегда.

– Что вам нравится в тренировках Руслана Ротаня? Чем его тренерский подход отличается от других коучей?

– Что мне больше всего нравится в тренировках Руслана Ротаня, так это то, что он хочет, чтобы мы играли в позитивный и современный футбол. Его лидерство и уважение, которое он вызывает у футболистов, оказывают большое влияние на тренировки и игры.

– С какой португальской командой по манере игры вы можете сравнить «Александрию»?

– Я бы сравнил нас с «Виторией» Гимараэш, поскольку обе команды амбициозны и борются за победу в каждом матче.

– В этом сезоне вы уже забили 4 гола. Для защитника это хороший результат. Надеюсь, вы и дальше будете забивать голы. Как португальцы (родственники, друзья, фанаты, журналисты) реагируют на ваши успехи в Украине?

– Поддержка со стороны семьи, друзей и некоторых фанатов на родине была просто невероятной, они очень рады за меня. Это мотивирует меня продолжать расширять свои границы.

– По манере игры с каким звездным португальским футболистом вы можете себя сравнить?

– Я бы сказал, что у меня есть общие черты с Бруну Алвешем – агрессивный, физически сильный, очень сильный в воздушных дуэлях и техничный игрок (также забивал штрафные).

– Если бы у вас была возможность, какого бы португальского звездного футболиста вы пригласили бы в «Александрию»?

– Криштиану Роналду, без сомнений! Его опыт и лидерские качества возвысят любую команду.

– Как вы оцените игру сборной Португалии в Лиге наций? Криштиану Роналду продолжает оставаться лидером Португалии?

– Португалия сыграла впечатляюще, продемонстрировав глубину состава. Роналду остается лидером, вдохновляющим как на поле, так и вне его.

– Какие шансы у Португалии выиграть Лигу наций?

– У нас сильный состав, способный пройти весь путь. Шансы высоки, если мы будем стабильны и сконцентрированы на этом решающем этапе.

– Как думаете, Роналду еще долго будет играть за сборную Португалии? На чемпионате мира-2026 мы его увидим?

– Зная целеустремленность Роналду, я верю, что он сможет продолжать вносить свой вклад на самом высоком уровне и будет участвовать в чемпионате мира 2026 года.

– Интересно узнать ваше мнение о Рубене Амориме, который возглавил «Манчестер Юнайтед». Как считаете, какие у него шансы стать новым Жозе Моуринью?

– У Рубена Аморима есть потенциал, чтобы добиться большого успеха с «Манчестер Юнайтед» и вернуть клубу былую славу.

– Как вы прокомментируете игру сборной Украины в Лиге наций?

– Я не видел большинство матчей. Я смотрел только несколько поединков, когда играл Ваня, и очевидно, что у сборной Украины есть много талантов и что они могут подняться выше в Лиге наций.

– Рады за своего одноклубника Ивана Калюжного, который сыграл отличный матч в победном поединке с Албанией (2:1)?

– Я очень рад за Ивана! Он провел выдающийся матч и заслуживает всяческих похвал.

– Вы знаете, что за киевское «Динамо» играл португалец Мигел Велозу? Он, кстати, тоже мастер пробивать штрафные. В частности, он как-то очень красиво забил «Карпатам».

– Да, Велозу вдохновляет меня. Его мастерство исполнения штрафных ударов – это то, чем я восхищаюсь и чему стараюсь подражать.

– Известно, что португальцы – это меломаны. Какую музыку любите слушать? Что вас настраивает на матчи?

– Перед играми я слушаю бразильскую музыку в стиле «pagode», но обычно в повседневной жизни я слушаю много подкастов. И также песня «Tá escrito» в исполнении «Grupo revelação» всегда поднимает мне настроение.

– Какие фильмы смотрите? Может, какие-то книги любите читать? Что вас мотивирует для достижения успехов в футболе?

– Я предпочитаю фильмы в жанре фэнтези, которые уводят меня от реальности, помогают расслабиться. Это «Гарри Поттер», «Властелин колец»... Сейчас я читаю книгу о недвижимости, пытаюсь немного изучить инвестиции... Я хочу иметь большую семью, а чтобы это произошло, я должен продолжать свою футбольную карьеру и всегда искать лучшее в себе.

– Ваша родная команда — «Бейра-Мар», в которой вы выступали на молодежном и профессиональном уровне в 2010-2016 годах. В этот период основную команду тренировали такие известные личности, как Леонарду Жардим и Коштинья. Вы с ними знакомы или как-то пересекались в клубе?

– В то время я еще не был в первой команде, поэтому у меня не было возможности познакомиться с ними.

– В свое время за «Бейра-Мар» играли такие великие нападающие, как Эйсебио и Марио Жардел. Приятно ли быть частью истории «Бейра-Мар» вместе с такими легендами?

– Да, они оба играли за «Бейра-Мар». «Бейра-Мар» – исторический клуб в Португалии, в котором мне посчастливилось играть и быть частью его истории.

– До «Александрии» вы играли за разные клубы. Против каких известных футболистов вы играли?

– Я играл против форварда английского «Ливерпуля» Диогу Жоты и полузащитника саудовского «Аль-Хиляля» Рубена Невеша на молодежном уровне.

– В 2019 году в рамках отборочного цикла Евро-2020 Украина обыграла Португалию со счетом 2:1. Могли ли вы тогда представить, что будете играть в чемпионате Украины?

– Мне тогда это даже в голову не приходило, но я рад, что это произошло.