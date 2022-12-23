Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Ахмед Аль-Барвани надеется выкупить у звезды традиционную арабскую накидку
Член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани предложил звездному форварду сборной Аргентины Лионелю Месси 1 миллион долларов за бишт, в которой форвард получил кубок чемпиона мира после победы в финале мундиаля 2022 года в Катаре:
«От имени Султаната Омана я поздравляю вас с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре… Арабский бишт, символ рыцарства и мудрости. Я предлагаю вам 1 миллион долларов в обмен на этот бишт. Я был на стадионе и вживую увидел момент, когда Месси подарили бишт.
Это показало миру нашу культуру. Этот турнир – наша гордость. Он показал, что арабы едины. Если Месси продаст нам этот бишт, то мы выставим его на память об этом турнире. Он будет напоминать нам о том, что мы можем сделать всё что угодно».
Бишт – традиционная арабская накидка. Именно в ней Лионель Месси получил кубок мира после победы в финале ЧМ-2022 по футболу против Франции.
صديقي ميسي..— أحـمَـد الـبـَروانـي (@AhmedSAlbarwani) December 20, 2022
من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022
أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي
أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵
I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh
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