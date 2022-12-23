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  4. Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 18:05 |
1937
1

Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара

Ахмед Аль-Барвани надеется выкупить у звезды традиционную арабскую накидку

23 декабря 2022, 18:05 |
1937
1
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Twitter

Член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани предложил звездному форварду сборной Аргентины Лионелю Месси 1 миллион долларов за бишт, в которой форвард получил кубок чемпиона мира после победы в финале мундиаля 2022 года в Катаре:

«От имени Султаната Омана я поздравляю вас с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре… Арабский бишт, символ рыцарства и мудрости. Я предлагаю вам 1 миллион долларов в обмен на этот бишт. Я был на стадионе и вживую увидел момент, когда Месси подарили бишт.

Это показало миру нашу культуру. Этот турнир – наша гордость. Он показал, что арабы едины. Если Месси продаст нам этот бишт, то мы выставим его на память об этом турнире. Он будет напоминать нам о том, что мы можем сделать всё что угодно».

Бишт – традиционная арабская накидка. Именно в ней Лионель Месси получил кубок мира после победы в финале ЧМ-2022 по футболу против Франции.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Хітьор бобьор ) Цей бішт, сам по собі, напевно, містить дорогоцінні прикраси, золото. А, враховуючи те, що його носив Мессі, його вартість ще значно зростає.
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