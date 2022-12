ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний уроженец Львова продолжит карьеру в Канаде

19-летний полузащитник Маркиян Войцеховский подписал контракт с канадским футбольным клубом «Йорк Юнайтед». Футболист заключил двухлетнее соглашение с опцией продления со стороны клуба.

Отметим, что Войцеховский родился во Львове, а также играл за академию донецкого «Шахтера». Правда, клуб представил Маркияна как канадского футболиста.

В 2022 году Войцеховский выступал за ФК «Простарс» в Первой лиге Онтарио (Канадский чемпионат). Он был признан лучшим молодым игроком года турнира, а также попал в символическую сборную сезона.

🗣️ "A technically gifted player, with good vision & passing range."



✍️ York United FC is delighted to announce the signing of Canadian midfielder Markiyan Voytsekhovskyy on a two-year deal, plus options.



💪 Welcome, Marki!#WeAreUnited I #YorkUnitedFC https://t.co/MnXUz8FEgG