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15 декабря 2022, 11:20 |
401
1

ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний уроженец Львова продолжит карьеру в Канаде

Маркиян Войцеховский подписал контракт с «Йорк Юнайтед»

15 декабря 2022, 11:20 |
401
1
ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний уроженец Львова продолжит карьеру в Канаде
Instagram. Маркиян Войцеховский

19-летний полузащитник Маркиян Войцеховский подписал контракт с канадским футбольным клубом «Йорк Юнайтед». Футболист заключил двухлетнее соглашение с опцией продления со стороны клуба.

Отметим, что Войцеховский родился во Львове, а также играл за академию донецкого «Шахтера». Правда, клуб представил Маркияна как канадского футболиста.

В 2022 году Войцеховский выступал за ФК «Простарс» в Первой лиге Онтарио (Канадский чемпионат). Он был признан лучшим молодым игроком года турнира, а также попал в символическую сборную сезона.

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