ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний уроженец Львова продолжит карьеру в Канаде
Маркиян Войцеховский подписал контракт с «Йорк Юнайтед»
19-летний полузащитник Маркиян Войцеховский подписал контракт с канадским футбольным клубом «Йорк Юнайтед». Футболист заключил двухлетнее соглашение с опцией продления со стороны клуба.
Отметим, что Войцеховский родился во Львове, а также играл за академию донецкого «Шахтера». Правда, клуб представил Маркияна как канадского футболиста.
В 2022 году Войцеховский выступал за ФК «Простарс» в Первой лиге Онтарио (Канадский чемпионат). Он был признан лучшим молодым игроком года турнира, а также попал в символическую сборную сезона.
🗣️ "A technically gifted player, with good vision & passing range."— York United FC (@yorkutdfc) December 14, 2022
✍️ York United FC is delighted to announce the signing of Canadian midfielder Markiyan Voytsekhovskyy on a two-year deal, plus options.
💪 Welcome, Marki!#WeAreUnited I #YorkUnitedFC https://t.co/MnXUz8FEgG
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