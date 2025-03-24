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  4. Какое место у сборной Украины в рейтинге фаворитов чемпионата мира 2026?
Чемпионат мира
24 марта 2025, 01:13 |
313
1

Какое место у сборной Украины в рейтинге фаворитов чемпионата мира 2026?

Главным фаворитом турнира считается сборная Франции

24 марта 2025, 01:13 |
313
1
Какое место у сборной Украины в рейтинге фаворитов чемпионата мира 2026?
World Cup

Известный портал ESPN обнародовал рейтинг главных фаворитов чемпионата мира 2026 года.

Главным фаворитом на триумф является сборная Франции, которая возглавила рейтинг. Вторыми в списке идут испанцы, которые являются действующими чемпионами Европы. Замкнула топ-3 национальная команда Англии.

Действующий чемпион мира сборная Аргентины разместилась аж на девятой строчке.

Национальная сборная Украины также присутствует в рейтинге. Подопечные Сергея Реброва заняли в рейтинге 17 место, опередив такие команды как Уругвай и Нигерия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир будет проходить на полях Мексики, Канады и США.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 от ESPN

  1. Франция
  2. Испания
  3. Англия
  4. Германия
  5. Бразилия
  6. Нидерланды
  7. Италия
  8. Португалия
  9. Аргентина
  10. Бельгия

....17. Украина

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Дмитрий Олейник Источник: ESPN
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Iigor6583
З такою грої як сьогодні з бельгійцями нема чого робити на ЧС. 
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