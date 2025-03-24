Какое место у сборной Украины в рейтинге фаворитов чемпионата мира 2026?
Главным фаворитом турнира считается сборная Франции
Известный портал ESPN обнародовал рейтинг главных фаворитов чемпионата мира 2026 года.
Главным фаворитом на триумф является сборная Франции, которая возглавила рейтинг. Вторыми в списке идут испанцы, которые являются действующими чемпионами Европы. Замкнула топ-3 национальная команда Англии.
Действующий чемпион мира сборная Аргентины разместилась аж на девятой строчке.
Национальная сборная Украины также присутствует в рейтинге. Подопечные Сергея Реброва заняли в рейтинге 17 место, опередив такие команды как Уругвай и Нигерия.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир будет проходить на полях Мексики, Канады и США.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 от ESPN
- Франция
- Испания
- Англия
- Германия
- Бразилия
- Нидерланды
- Италия
- Португалия
- Аргентина
- Бельгия
....17. Украина
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