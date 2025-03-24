Какое место у сборной Украины в рейтинге фаворитов чемпионата мира 2026?

Известный портал ESPN обнародовал рейтинг главных фаворитов чемпионата мира 2026 года.

Главным фаворитом на триумф является сборная Франции, которая возглавила рейтинг. Вторыми в списке идут испанцы, которые являются действующими чемпионами Европы. Замкнула топ-3 национальная команда Англии.

Действующий чемпион мира сборная Аргентины разместилась аж на девятой строчке.

Национальная сборная Украины также присутствует в рейтинге. Подопечные Сергея Реброва заняли в рейтинге 17 место, опередив такие команды как Уругвай и Нигерия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир будет проходить на полях Мексики, Канады и США.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 от ESPN

Франция Испания Англия Германия Бразилия Нидерланды Италия Португалия Аргентина Бельгия

....17. Украина