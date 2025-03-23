Реал закрыл трансфер суперзвезды. Осталось лишь официальное представление

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд смог убедить английского футболиста присоединиться к их команде. Вопрос прибытия Трента в Мадрид закрылось, осталось дождаться официального представления.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Реала» получил топовое предложение.