Испания23 марта 2025, 20:12 | Обновлено 23 марта 2025, 20:13
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Реал закрыл трансфер суперзвезды. Осталось лишь официальное представление
Трент Александер-Арнольд присоединится к испанскому гранду
23 марта 2025, 20:12 | Обновлено 23 марта 2025, 20:13
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Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд смог убедить английского футболиста присоединиться к их команде. Вопрос прибытия Трента в Мадрид закрылось, осталось дождаться официального представления.
В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Реала» получил топовое предложение.
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