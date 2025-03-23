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Испания
23 марта 2025, 20:12 | Обновлено 23 марта 2025, 20:13
1492
1

Реал закрыл трансфер суперзвезды. Осталось лишь официальное представление

Трент Александер-Арнольд присоединится к испанскому гранду

23 марта 2025, 20:12 | Обновлено 23 марта 2025, 20:13
1492
1
Реал закрыл трансфер суперзвезды. Осталось лишь официальное представление
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд смог убедить английского футболиста присоединиться к их команде. Вопрос прибытия Трента в Мадрид закрылось, осталось дождаться официального представления.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что ключевой игрок «Реала» получил топовое предложение.

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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T-800
на атаку хорош ака Рамос, но обороняться говорят чуть ли не худший в АПЛ ...
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