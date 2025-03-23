Не Винисиус, не Родриго. Ключевой игрок Реала получил топовое предложение

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер привлекает внимание клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 31-летний футболист получил заманчивое предложение, но отказался от него, ибо хочет продолжать выступать за мадридский гранд. Рюдигер полностью предан клубу.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер провел 41 матч на клубном уровне, на его счету два забитых мяча.

Ранее сообщалось о том, что Лунин и еще один игрок «Реала» получили предложение от культового клуба.