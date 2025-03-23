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Испания
23 марта 2025, 18:35 | Обновлено 23 марта 2025, 18:36
801
0

Не Винисиус, не Родриго. Ключевой игрок Реала получил топовое предложение

Антонио Рюдигер привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии

23 марта 2025, 18:35 | Обновлено 23 марта 2025, 18:36
801
0
Не Винисиус, не Родриго. Ключевой игрок Реала получил топовое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер привлекает внимание клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 31-летний футболист получил заманчивое предложение, но отказался от него, ибо хочет продолжать выступать за мадридский гранд. Рюдигер полностью предан клубу.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер провел 41 матч на клубном уровне, на его счету два забитых мяча.

Ранее сообщалось о том, что Лунин и еще один игрок «Реала» получили предложение от культового клуба.

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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