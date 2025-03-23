Испания23 марта 2025, 18:35 | Обновлено 23 марта 2025, 18:36
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Не Винисиус, не Родриго. Ключевой игрок Реала получил топовое предложение
Антонио Рюдигер привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии
23 марта 2025, 18:35 | Обновлено 23 марта 2025, 18:36
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Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер привлекает внимание клубов из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.
По информации источника, 31-летний футболист получил заманчивое предложение, но отказался от него, ибо хочет продолжать выступать за мадридский гранд. Рюдигер полностью предан клубу.
В текущем сезоне Антонио Рюдигер провел 41 матч на клубном уровне, на его счету два забитых мяча.
Ранее сообщалось о том, что Лунин и еще один игрок «Реала» получили предложение от культового клуба.
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