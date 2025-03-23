ВИДЕО. Роскошные формы жены футболиста сборной Украины. Огонь

Лиза Судакова, жена полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова, опубликовала кадры с отдыха.

На видео она плавает вместе с дельфинами, отметив: «Прямо подо мной».

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Также в ролике можно увидеть её эффектную фигуру.

Кроме того, в последнее время Елизавета публикует очень много контента с отдыха на Бали, немного скучая по тёплым краям.