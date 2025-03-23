Другие новости23 марта 2025, 19:56 |
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ВИДЕО. Роскошные формы жены футболиста сборной Украины. Огонь
Елизавета Судакова поддерживает статус одной из самых красивых жен среди «сборников»
23 марта 2025, 19:56 |
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Лиза Судакова, жена полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова, опубликовала кадры с отдыха.
На видео она плавает вместе с дельфинами, отметив: «Прямо подо мной».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Также в ролике можно увидеть её эффектную фигуру.
Кроме того, в последнее время Елизавета публикует очень много контента с отдыха на Бали, немного скучая по тёплым краям.
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