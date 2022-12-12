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WTA
12 декабря 2022, 15:17 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:13
208
0

Эшли Барти удостоена национальной награды Австралии

Экс-теннисистка получила престижный теннисный знак отличия

12 декабря 2022, 15:17 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:13
208
0
Эшли Барти удостоена национальной награды Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

26-летняя Эшли Барти стала обладательницей главной теннисной награды Австралии – медали Ньюкомба. Знака отличия она удостоена как лучшая теннисистка сезона.

Данную награду Барти выиграла в пятый раз. В январе 2022 года Эшли выиграла турнир в Аделаиде и победили на Australian Open. Напомним, что в марте 2022 года австралийская теннисистка объявила о завершении карьеры.

За карьеру Барти выиграла 15 титулов WTA, в том числе - три турнира серии Grand Slam. Она была первой ракеткой мира на протяжении 121 недели, что является седьмым результатом в истории, и завершала сезона в качестве лидера реестра WTA три сезона подряд.

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Эшли Барти
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Источник Sport.ua
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