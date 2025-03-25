Феноменальный Кейн. Статистика форварда за сборную Англии

Капитан и нападающий сборной Англии Гарри Кейн в поединке против Латвии отметился забитым мячом, который стал его 71-м голом на международном уровне. Кейн является рекордсменом своей страны по количеству забитых мячей.

24 марта состоялась встреча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Латвии. Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Рис Джеймс, Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

За свою международную карьеру Кейн провел 105 матчей в составе сборной, забил 71 гол и отдал 19 результативных передач. Дебютный матч сыграл 27 марта 2015 года против Литвы (4:0).

Кроме Англии и Латвии, в группе K выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.