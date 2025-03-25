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Чемпионат мира
25 марта 2025, 18:57 | Обновлено 25 марта 2025, 19:01
423
3

Феноменальный Кейн. Статистика форварда за сборную Англии

В последнем матче против Латвии Гарри отметился забитым мячом

25 марта 2025, 18:57 | Обновлено 25 марта 2025, 19:01
423
3
Феноменальный Кейн. Статистика форварда за сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Капитан и нападающий сборной Англии Гарри Кейн в поединке против Латвии отметился забитым мячом, который стал его 71-м голом на международном уровне. Кейн является рекордсменом своей страны по количеству забитых мячей.

24 марта состоялась встреча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Латвии. Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Рис Джеймс, Гарри Кейн и Эберечи Эзе.

За свою международную карьеру Кейн провел 105 матчей в составе сборной, забил 71 гол и отдал 19 результативных передач. Дебютный матч сыграл 27 марта 2015 года против Литвы (4:0).

Кроме Англии и Латвии, в группе K выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 3
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Victor673256ua
Може хоч цього сезону Кейн щось виграє). Баварія має брати чемпіонство у Бундеслізі
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+1
Saar
Парадоксальний гравець: голи скрізь забиває, а трофеїв нема
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+1
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